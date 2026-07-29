सड़क हादसे में भागलपुर जिले के एक ट्रक उपचालक की मौत

हादसे का विवरण

मिली जानकारी के अनुसार, बगुलवा ढाला के समीप बने स्पीड ब्रेकर के कारण एक बालू लदा ट्रक धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान खगड़िया की ओर से आ रहा दूसरा ट्रक अनियंत्रित होकर पीछे से उसमें जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार उपचालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में ट्रक चालक घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए गोगरी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों के बीच अलग-अलग तरह की चर्चाएं भी सामने आईं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि हादसे के समय ट्रक का उपचालक ही वाहन चला रहा था। हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वाहन कौन चला रहा था और दुर्घटना की वास्तविक वजह क्या थी, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। घटना की सूचना मिलते ही पसराहा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया। वही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर कुछ देर बाद एनएच 31 पर यातायात सामान्य कराया गया। परिजनों ने बताया कि सूरज ट्रक पर उपचालक के रूप में अरवल से कटिहार जा रहा था। इसी दौरान पसराहा थाना क्षेत्र में दूसरे ट्रक में टक्कर हो गई। जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर थानाध्यक्ष राजीव रंजन कुमार ने बताया कि वाहन की गति तथा हादसे के समय ट्रक कौन चला रहा था, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी。