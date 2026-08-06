Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गोवंश से टकराई बाइक, युवक और गोवंश की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। हैदराबाद थाना क्षेत्र में गोला बांकेगंज रोड पर ग्राम नगरा सलेमपुर के पास मंगलवार की देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क

गोवंश से टकराई बाइक, युवक और गोवंश की मौत

हैदराबाद थाना क्षेत्र में गोला बांकेगंज रोड पर ग्राम नगरा सलेमपुर के पास मंगलवार की देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क पर अचानक आए गोवंश से बाइक टकरा जाने से बाइक सवार युवक और गोवंश दोनों की मौत हो गई। फरधान थाना क्षेत्र के ग्राम फुटहा निवासी संदीप कुमार बाइक से बांकेगंज क्षेत्र के ग्राम मैंकूपुर स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। नगरा सलेमपुर के पास अचानक एक गोवंश सड़क पर आ गया जिससे उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए। एंबुलेंस से उन्हें सीएचसी लाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

वहीं टक्कर के बाद गोवंश की भी मौके पर ही मौत हो गई।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Death Lakhimpur Khiri News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।