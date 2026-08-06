गोवंश से टकराई बाइक, युवक और गोवंश की मौत
गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। हैदराबाद थाना क्षेत्र में गोला बांकेगंज रोड पर ग्राम नगरा सलेमपुर के पास मंगलवार की देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क
हैदराबाद थाना क्षेत्र में गोला बांकेगंज रोड पर ग्राम नगरा सलेमपुर के पास मंगलवार की देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क पर अचानक आए गोवंश से बाइक टकरा जाने से बाइक सवार युवक और गोवंश दोनों की मौत हो गई। फरधान थाना क्षेत्र के ग्राम फुटहा निवासी संदीप कुमार बाइक से बांकेगंज क्षेत्र के ग्राम मैंकूपुर स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। नगरा सलेमपुर के पास अचानक एक गोवंश सड़क पर आ गया जिससे उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए। एंबुलेंस से उन्हें सीएचसी लाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
वहीं टक्कर के बाद गोवंश की भी मौके पर ही मौत हो गई।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है।
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