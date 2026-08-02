भीमताल बाजार में ट्रक से टकराने पर युवक की मौत
भीमताल बाजार में शनिवार रात एक युवक की ट्रक से टक्कर में मौत हो गई। युवक को गंभीर स्थिति में एसएचसी भीमताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हादसे की जांच शुरू की।
भीमताल। भीमताल बाजार में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, युवक की ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद सक्षम गौतम को मृत घोषित कर दिया। रविवार को भीमताल पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेज दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। एस आई महेंद्र राज ने बताया घटना देर रात शनिवार की है वहीं पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है हादसे के कारणों की जांच की जा रही है अभी कोई भी तहरीर नहीं मिली है
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें