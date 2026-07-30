बस्ती में हादसे में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पुत्र समेत दो की मौत, एक गंभीर
बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर थानाक्षेत्र के बसहवा के पास बुधवार/गुरुवार देर
बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर थानाक्षेत्र के बसहवा के पास बुधवार/गुरुवार देर रात करीब 1:25 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पुत्र समेत दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब बस्ती से कप्तानगंज की ओर जा रही एक कार पहले बाइक से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर आगे चल रहे अज्ञात वाहन में पीछे से जा भिड़ी।
हादसे का विवरण
पुलिस के अनुसार कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पिलखांव गांव निवासी संदीप प्रजापति (27) पुत्र राम उजागिर प्रजापति बाइक से बस्ती से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही कार उनकी बाइक से टकरा गई। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे अज्ञात वाहन में जा भिड़ी।
कार के सवार
कार में पिकौरा बक्शी (कोतवाली) निवासी शिवांश पांडेय पुत्र ज्ञानेंद्र पांडेय (पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष), तिनपेडिया निवासी तपिश मिश्रा पुत्र व्यवसायी चंद्रभूषण मिश्रा तथा हर्ष गुप्ता पुत्र नीरज गुप्ता सवार थे। पुलिस के मुताबिक कार शिवांश पांडेय चला रहे थे।
मौत और जाँच
हादसे में बाइक चालक संदीप प्रजापति और कार चालक शिवांश पांडेय की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं तपिश मिश्रा की हालत गंभीर होने पर उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जबकि हर्ष गुप्ता को भी चोटें आई हैं।
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी कलवारी प्रदीप तिवारी ने बताया कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है। घटना के बाद दोनों मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई।
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