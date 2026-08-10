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बाइक की टक्कर से कांवड़िये की मौत, पत्नी-बेटा घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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छपार में कांवड़ यात्रा के दौरान एक सड़क हादसे में 35 वर्षीय बबलू की जान चली गई। उनकी पत्नी रेखा और बेटे आयुष गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक पर पीछे से तेज गति से आई एक बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फरार बाइक चालक की तलाश शुरू कर दी।

बाइक की टक्कर से कांवड़िये की मौत, पत्नी-बेटा घायल

छपार। कांवड़ यात्रा के दौरान रविवार सुबह बिजोपुरा कट पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार कांवड़िये की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और आठ वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी बाइक चालक मौके से फरार हो गया। मेरठ के रिठानी निवासी 35 वर्षीय बबलू अपनी पत्नी रेखा और आठ वर्षीय बेटे आयुष के साथ बाइक से हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे थे। सुबह करीब साढ़े सात बजे बिजोपुरा कट पर पीछे से तेज गति से आए अज्ञात बाइक चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बबलू उछलकर डिवाइडर से जा टकराए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

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वहीं रेखा और आयुष गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर कांवड़ियों की भीड़ जमा होने से जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से रेखा और आयुष को मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बबलू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार बाइक चालक की तलाश शुरू कर दी है।

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