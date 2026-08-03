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बेगूसराय में स्कार्पियो से कुचलकर एक काँवरिया की मौत

By Manoj Kumar Sahni
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में एन एच -31 पर तेज गति से आ रही एक अनियंत्रित स्कार्पियो ने 45 वर्षीय भरत यादव को कुचल दिया। वह अपने चचेरे भाई के साथ बाबाधाम में जल चढ़ाने के लिए जा रहा था। दुर्घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

बेगूसराय में स्कार्पियो से कुचलकर एक काँवरिया की मौत
बेगूसराय में स्कार्पियो से कुचलकर एक काँवरिया की मौत

साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के कुरहा के समीप एन एच -31 पर रविवार की रात तेज गति से आ रही अनियंत्रित स्कार्पियो ने एक काँवरिया को कुचल दिया। इससे उनकी मौत हो गई। मृतक 45 वर्षीय भरत यादव खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के राजा जान का रहने वाला था। वह सुरेंद्र यादव का पुत्र था मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मुझे घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के साथ जा रहा उनका चचेरा भाई रौशन ने बताया कि हम और भरत यादव बाइक से पहली सोमवारी पर बाबाधाम में बाबा भोला को जल चढ़ाने के लिए निकले थे।

बेगूसराय के कुरहा ढाला के समीप प्यास लगने पर वह पानी लाने के लिए पैदल सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान स्कार्पियो ने उसे कुचल दिया। इससे उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम करने में काफ़ी देर किया।

Manoj Kumar Sahni

लेखक के बारे में

Manoj Kumar Sahni

शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।


कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।

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