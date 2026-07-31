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अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पेटरवार की बेटी का दर्दनाक मौत, घर में मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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पेटरवार फोटो 01 मृतका का फाइल फोटो पेटरवार फोटो 02 विलाप करते परिजन पेटरवार, प्रतिनिधि। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 23 पेटरवार-बोकारो पथ पर थाना क्षेत

अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पेटरवार की बेटी का दर्दनाक मौत, घर में मचा कोहराम

पेटरवार, प्रतिनिधि। राष्ट्रीय उच्च पथ-23 पर पेटरवार थाना क्षेत्र के अंसारी मोड़, लुकैया के पास बुधवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक निजी अस्पताल में कार्यरत नर्स की मौत हो गई। हादसे में उसकी ढाई वर्षीय बेटी बाल-बाल बच गई, जबकि बाइक चालक को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। मृतका की पहचान कसमार थाना क्षेत्र के सुइयांडीह निवासी कृष्णा मोदी की पत्नी मंजू कुमारी (27) के रूप में हुई है। वह पिछले चार वर्षों से अपनी ढाई वर्षीय बेटी अंशिका के साथ उत्तासारा पंचायत के सलगाडीह स्थित अपने पिता प्रेम मुंडा के घर रह रही थीं।

घटनाक्रम

मंजू पेटरवार के एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत थीं। बताया गया कि उनकी बेटी कैंसर से पीड़ित है। बुधवार रात वह बेटी का इलाज कराकर बाइक से घर लौट रही थीं। रात करीब 10:30 बजे अंसारी मोड़ के पास पीछे से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मंजू के सिर में गंभीर चोट लगी। परिजन उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बेटी अंशिका को खरोंच तक नहीं आई।

मंजू की शादी वर्ष 2018 में हुई थी। उनके पति कृष्णा मोदी हैदराबाद में मजदूरी करते हैं। घटना की सूचना पेटरवार थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा ने उन्हें दे दी है।

परिवार की स्थिति

इधर, मंत्री योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर उनके प्रतिनिधियों ने सलगाडीह पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। मंजू की असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सबसे मार्मिक दृश्य उनकी ढाई वर्षीय बेटी अंशिका का रहा, जिसके सिर से हमेशा के लिए मां का साया उठ गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में मृतक की पहचान क्या है?
मृतका की पहचान कसमार थाना क्षेत्र के सुइयांडीह निवासी कृष्णा मोदी की पत्नी मंजू कुमारी (27) के रूप में हुई है।
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