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प्रयागराज-मिर्जापुर मार्ग पर हादसे में युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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एकलौते बेटे का शव पहुंचते ही गांव में मचा कोहराम कौंधियारा/करछना, हिसं। प्रयागराज-मिर्जापुर राजमार्ग पर देवरी के समीप हुए सड़क हादसे ने एक परिवार की

प्रयागराज-मिर्जापुर मार्ग पर हादसे में युवक की मौत

प्रयागराज-मिर्जापुर राजमार्ग पर देवरी के समीप हुए सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। कार की टक्कर में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। सोमवार शाम पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही युवक का शव घर पहुंचा, परिजनों की चीख-पुकार से पूरा गांव गमगीन हो उठा। करछना थाना क्षेत्र के रामपुर सेमरहा गांव निवासी 20 वर्षीय कृष्णा तिवारी उर्फ चंदन पुत्र मुन्ना तिवारी की प्रयागराज-मिर्जापुर राजमार्ग पर देवरी के समीप कार की टक्कर से मौत हो गई। हादसा रविवार रात करीब साढ़े दस बजे हुआ। दुर्घटना में बाइक सवार चंदन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद कबरा गांव निवासी शेखर मिश्रा (22) पुत्र अवधेश मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए।

उनका उपचार जारी है। सोमवार शाम पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही चंदन का शव गांव पहुंचा, घर में कोहराम मच गया। मां और छोटे भाई राजा बाबू सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई में मजदूरी कर रहे पिता मुन्ना तिवारी रातोंरात घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन अंतिम दर्शन से पहले उन्हें लंबा सफर तय करना पड़ा। गांव में शोक का माहौल है और लोगों की भारी भीड़ मृतक के घर पर जुटी रही। परिजनों के अनुसार पिता के घर पहुंचने के बाद मंगलवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।

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