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हाथरस के डिलीवरी बॉय की नोएडा में सड़क हादसे में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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फोटो 32 मृतक विकास का फाइल फोटो कोतवाली चंदपा क्षेत्र के खेड़ा परसौली निवासी युवक की गुरूवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही परिज

हाथरस के डिलीवरी बॉय की नोएडा में सड़क हादसे में मौत

हाथरस, संवाददाता। कोतवाली चंदपा क्षेत्र के खेड़ा परसौली निवासी युवक की गुरूवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गांव खेड़ा परसौली निवासी विकास 22 नोएडा में एक निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में कार्यरत था। वह नोएडा में डिलीवरी देकर लौट रहा था। नोएडा फेज-2 थाने के सामने एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विकास की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लिए भेज दिया। पुलिस ने हादसे की सूचना परिजनों को दी।

सूचना पर परिजन नोएडा रवाना हो गए।

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