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हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे पंचायत सहायक की अमरोहा सड़क हादसे में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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असमोली थाना क्षेत्र के गांव गरवारा निवासी पंचायत सहायक अमित कुमार (28) की अमरोहा जनपद में सड़क हादसे में मौत हो गई। रविवार शाम कांवड़ लेने जाते समय उनकी बाइक की तेज रफ्तार बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में अमित की मौत हो गई, जबकि उनके साथी की हालत गंभीर है। परिवार में कोहराम मच गया है।

हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे पंचायत सहायक की अमरोहा सड़क हादसे में मौत

असमोली थाना क्षेत्र के गांव गरवारा निवासी पंचायत सहायक की अमरोहा जनपद में सड़क हादसे में मौत हो गई। पंचायत सहायक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामाभर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। असमोली के गांव गरवारा निवासी अमित कुमार (28) पुत्र भगवत सरन रविवार शाम साथियों के साथ बाइक से हरिद्वार से कांवड़ लेने के लिए निकला था। जैसे ही वह अमरोहा जनपद के रजबपुर पहुंचा तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार बाइक से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

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हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने आनन-फानन में दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने अमित कुमार को मृत घोषित कर दिया। जबकि साथी का अस्पताल में उपचार चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि अमित कुमार पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत थे। पंचायत सहायक की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।

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