Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गंगा एक्सप्रेसवे पर कार की टक्कर से बाइक सवार लाइनमैन की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

पचदेवरा (हरदोई) में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में सवायजपुर विद्युत उपकेंद्र के लाइनमैन श्याम की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मारी। कार चालक अभी फरार है। हादसे के बाद श्याम के परिजनों में मातम छा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गंगा एक्सप्रेसवे पर कार की टक्कर से बाइक सवार लाइनमैन की मौत

पचदेवरा (हरदोई)। गंगा एक्सप्रेसवे पर गुरुवार-शुक्रवार की मध्य रात्रि हुए भीषण सड़क हादसे में सवायजपुर विद्युत उपकेंद्र पर तैनात एक लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही विद्युत विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार पाली थाना क्षेत्र के मुडरामऊ गांव निवासी श्याम सवायजपुर विद्युत उपकेंद्र पर लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। गुरुवार देर रात ड्यूटी समाप्त होने के बाद वह अपनी बाइक से जलालाबाद किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान पचदेवरा थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।प्रत्यक्षदर्शियों

ये भी पढ़ें:Balrampur News: कार-बाइक की आमने-सामने टक्कर में दो युवकों की मौत, घरों में पसरा मातम

के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि श्याम गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर जा गिरे। हादसे में बाइक और कार दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल श्याम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सवायजपुर ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद कार चालक और उसमें सवार अन्य लोग वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंच गए। श्याम की मौत की खबर सुनते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। पत्नी शीला देवी, 12 वर्षीय पुत्र गोविंद और 5 वर्षीय पुत्र शनि सहित अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। रूपापुर चौकी प्रभारी अतुल गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फरार कार चालक की तलाश की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Road Accident Hardoi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।