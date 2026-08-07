गंगा एक्सप्रेसवे पर कार की टक्कर से बाइक सवार लाइनमैन की मौत

पचदेवरा (हरदोई)। गंगा एक्सप्रेसवे पर गुरुवार-शुक्रवार की मध्य रात्रि हुए भीषण सड़क हादसे में सवायजपुर विद्युत उपकेंद्र पर तैनात एक लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही विद्युत विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार पाली थाना क्षेत्र के मुडरामऊ गांव निवासी श्याम सवायजपुर विद्युत उपकेंद्र पर लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। गुरुवार देर रात ड्यूटी समाप्त होने के बाद वह अपनी बाइक से जलालाबाद किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान पचदेवरा थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।प्रत्यक्षदर्शियों

के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि श्याम गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर जा गिरे। हादसे में बाइक और कार दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल श्याम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सवायजपुर ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद कार चालक और उसमें सवार अन्य लोग वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंच गए। श्याम की मौत की खबर सुनते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। पत्नी शीला देवी, 12 वर्षीय पुत्र गोविंद और 5 वर्षीय पुत्र शनि सहित अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। रूपापुर चौकी प्रभारी अतुल गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फरार कार चालक की तलाश की जा रही है।