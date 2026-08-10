सड़क हादसे में एक कांवड़िया की मौत, दो घायल

खतौली। रविवार को नेशनल हाईवे-58 पर भंगेला के समीप सड़क हादसे में एक कांवड़िया की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर कांवड़ियों की भीड़ लग गई। तीनों कांवड़िया बाइक से हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर निवासी 22 वर्षीय शंकर पुत्र लाल दास बाइक से हरिद्वार से गंगाजल लाने के लिए निकला था। नेशनल हाईवे 58 पर भंगेला गांव के समीप पहुंचा तो सामने से तेज गति से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई।

दूसरी बाइक पर तो तुतन कुमार पुत्र राम निवासी बिहार और सुजीत कुमार पुत्र श्री राम निवासी बिहार सवार थे, जो हरिद्वार से घर वापस लौट रहे थे। बाइकों की भिड़ंत में तीनों कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसमें दिल्ली के लक्ष्मी नगर निवासी शंकर की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कांवड़ियों ने हंगामा करने का प्रयास किया लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने समझा बुझाकर मामला शांत किया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जबकि मृतक के परिजनों को युवक की मौत की सूचना दी। घटना के दौरान मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही।