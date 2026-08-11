शामली : बनत के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से कांवड़िये की मौत

शामली में मंगलवार सुबह हुए सड़क हादसे में एक कांवड़िये की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान कुणाल मलिक के रूप में हुई है। दोनों कांवड़िये हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे थे, जब उन्हें किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।

शामली। मंगलवार सुबह करीब सात बजे बनत गांव के पास हुए सड़क हादसे में एक कांवड़िये की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तत्काल शामली सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक कांवड़िये को मृत घोषित कर दिया। घायल साथी का उपचार चल रहा है। मृतक की पहचान कुणाल मलिक पुत्र विनोद निवासी गन्नौर, सोनीपत (हरियाणा) के रूप में हुई है। हादसे में उसका साथी अक्षय पुत्र विजेंद्र घायल हुआ है। पुलिस ने कुणाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा घटना की जानकारी उसके परिजनों को दे दी गई है。

हादसे का कारण बताया गया कि कुणाल अपने साथियों के साथ 7 अगस्त को गन्नौर से हरिद्वार गंगाजल लेने के लिए निकला था। कांवड़ियों की टोली में करीब 16 लोग शामिल थे। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटते समय मंगलवार सुबह उनकी टोली बनत क्षेत्र के पास पहुंची। इसी दौरान कुणाल और अक्षय को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।

घटनास्थल पर पुलिस की कार्रवाई हादसे में कुणाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अक्षय भी घायल हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को शामली सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने जांच के बाद कुणाल को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय टोली के अन्य कांवड़िये आगे निकल चुके थे।

परिवार का दुख पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन की पहचान और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाई जा रही है। कांवड़िये की मौत की सूचना मिलते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया।