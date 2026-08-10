सब्जी लेकर घर लौट रहा था जोगिन्द्र, रास्ते में मौत ने रोक दी राह

बलरामपुर, संवाददाता। घर के लिए सब्जी लेने निकले जोगिन्द्र गुप्त को क्या पता था कि रविवार की रात उनका घर लौटना आखिरी सफर साबित होगा। सेखुईकला तिराहे से सब्जी खरीदकर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी जोगिन्द्र की फुलवरिया बाईपास रोड पर नरकटिया गांव के सामने तेज रफ्तार बाइक से आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में जोगिन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना उसके मोबाइल से किसी अज्ञात व्यक्ति ने परिजनों को दी। फोन आते ही परिवार में अफरातफरी मच गई। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने जोगिन्द्र का शव देखा तो चीख-पुकार मच गई। श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र के बगही निवासी शेषराम गुप्त ने बलरामपुर देहात थाने में दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा जोगिन्द्र गुप्त रविवार रात करीब आठ बजे सेखुईकला तिराहे से सब्जी खरीदकर बाइक से घर लौट रहा थे।

वह सेखुईकला बाईपास से होकर फुलवरिया बाईपास रोड पर पहुंचे थे, तभी गलत साइड से आई बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। आरोप है कि जोगिन्द्र अपनी दिशा में सड़क की बाईं तरफ बाइक चला रहा था। परिजनों के मुताबिक नरकटिया गांव के सामने सामने से आ रही बाइक का चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत साइड में आ गया। इसी दौरान उसकी बाइक जोगिन्द्र की मोटरसाइकिल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जोगिन्द्र सड़क पर जा गिरा और गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने जोगिन्द्र के मोबाइल फोन से उसके पिता को हादसे की जानकारी दी। फोन पर बेटे के साथ हुए हादसे की खबर सुनते ही परिवार के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। वहां जोगिन्द्र को मृत देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि पिता की तहरीर पर अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीम वाहन नंबर व घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर चालक की पहचान करने में जुटी है। मामले की जांच उपनिरीक्षक हरीश चंद्र चौधरी को सौंपी गई है। पुलिस वाहन नंबर के आधार पर आरोपी चालक तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पहचान होने के बाद आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।जिस मोबाइल पर घर लौटने का इंतजार था, उसी से मिली मौत की खबर:जोगिन्द्र घर के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान लेने निकला था। परिवार को उम्मीद थी कि वह कुछ देर बाद सब्जी लेकर घर लौट आएगा। लेकिन सड़क हादसे ने परिवार की उम्मीद को हमेशा के लिए मातम में बदल दिया। जिस मोबाइल फोन पर परिजन उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, उसी फोन से उसकी मौत की सूचना मिली। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। आसपास के लोगों ने भी घटना पर दुख जताया।