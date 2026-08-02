अज्ञात वाहन की टक्कर से एआरओ की मौत
रामपुर-निगोह मार्ग पर एक सड़क हादसे में सहायक अनुसंधान अधिकारी दीपक कुमार सरोज की मौत हो गई। वह बाइक से ड्यूटी जा रहे थे जब उनकी बाइक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। हादसे से परिजनों और गाँव में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
रामपुर/बरसठी, हिन्दुस्तान संवाद। रामपुर-निगोह मार्ग पर शनिवार सुबह हुए सड़क हादसे में बरसठी सीएचसी में तैनात सहायक अनुसंधान अधिकारी दीपक कुमार सरोज की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रामपुर थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव निवासी 33 वर्षीय दीपक कुमार सरोज बरसठी सीएचसी में एआरओ के पद पर कार्यरत थे। शनिवार सुबह वह बाइक से ड्यूटी के लिए जा रहे थे। गहरौल गांव के पास उनकी बाइक किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।प्रत्यक्षदर्शियों
के अनुसार सड़क पार कर रहे सांप को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इसी दौरान पीछे से आ रहे चार पहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और हादसे के वास्तविक कारण का पता लगाने में जुटी है। सूचना पर बरसठी और रामपुर पुलिस के साथ सीएचसी की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। दीपक तीन भाइयों में सबसे छोटे और अविवाहित थे। सीएचसी के चिकित्सकों और कर्मचारियों ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं वाजिदपुर गांव में भी शोक का माहौल है।
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