बिरौल:ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से महिला की मौत
शिव कुमार खर्गा, बिरौल में शनिवार सुबह एक सड़क हादसे में 72 वर्षीय अमोलिया देवी की मौत हो गई। वह अपने पुत्र के साथ बाइक पर दूध बेचने जा रही थीं, जब ओवरटेक करते समय एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें चपेट में ले लिया। बेटे रामपुनीत मंडल घायल हो गए, और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
शिव कुमार खर्गा,बिरौल। थाना क्षेत्र की अरगा उसरी पंचायत में शनिवार की सुबह सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार पुत्र घायल हो गया। मृतका की पहचान नवटोलिया गांव निवासी जगदीश मंडल की 72 वर्षीया पत्नी अमोलिया देवी के रूप में की गयी है। जानकारी के अनुसार अमोलिया देवी अपने पुत्र रामपुनीत मंडल के साथ बाइक से दूध बेचने मजरगाही गांव जा रही थीं। मजरगाही से हेलीपैड जाने वाली सड़क पर भवन निर्माण के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली मिट्टी ढुलाई कर वापस आ रहा था। इसी दौरान सड़क से गुजर रही बाइक को ओवरटेक करने के दौरान दोनों को चपेट में ले लिया।
टक्कर के बाद मां-बेटा सड़क पर गिर गए। इसी क्रम में अमोलिया देवी ट्रॉली के पहिए के नीचे आ गईं, जिससे उसने मौके पर ही छटपटा कर दम तोड़ दिया।इस घटना में पुत्र रामपुनीत मंडल घायल हो गया। उसका इलाज स्थानीय स्तर पर किया गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर और चालक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। घायल पुत्र ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर मालिक की पहचान की जा रही है। मुखिया कृष्ण कुमार मिश्र ‘प्रभाकर’ ने घटना पर शोक जताते हुए कहा कि यह अत्यंत दुखद है। उन्होंने सरकार से परिजनों को शीघ्र सहायता राशि देने की मांग की है
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