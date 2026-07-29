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स्कूल से लौट रहे छात्र को ट्रक ने रौंदा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बुधवार दोपहर तुलसीपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कक्षा 10 के छात्र अरुण निषाद की मौत हो गई। अरुण अपनी सहपाठी सोनाली गुप्ता के साथ साइकिल से घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। सोनाली गंभीर रूप से घायल है। पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश कर रही है।

स्कूल से लौट रहे छात्र को ट्रक ने रौंदा, मौत

तुलसीपुर, संवाददाता। बसंत लाल इंटर कॉलेज तुलसीपुर के सामने बुधवार दोपहर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कक्षा 10 के एक छात्र की मौत हो गई, जबकि उसकी सहपाठी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना दोपहर करीब एक बजे की है। मृतक की पहचान ग्राम रमवापुर निवासी 14 वर्षीय अरुण निषाद पुत्र बजरंगी के रूप में हुई है। छात्र की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। विद्यालय की छुट्टी के बाद अरुण कुमार अपनी सहपाठी छात्रा सोनाली गुप्ता पुत्री बजरंगी गुप्ता के साथ साइकिल से अपने घर लौट रहा था। दोनों परिवारों के बीच आत्मीय संबंध होने के कारण सोनाली अक्सर अरुण के साथ ही स्कूल आती-जाती थी।

विद्यालय से करीब 100 मीटर आगे बढ़ते ही सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत डायल-112 और एंबुलेंस को दी। मौके पर पहुंची एंबुलेंस से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर ले जाया गया। वहां पर चिकित्सकों ने अरुण कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि सोनाली की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ट्रक चालक वाहन छोड़कर वहां से फरार हो गया। मृतक के चचेरे भाई रामकुमार ने बताया कि अरुण प्रतिदिन साइकिल से ही स्कूल आता-जाता था। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। फरार चालक की तलाश की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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