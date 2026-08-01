कुंदरकी में अज्ञात वाहन की टक्कर से अमरोहा के युवक की मौत
शनिवार को अमरोहा में एक सड़क हादसे में 40 वर्षीय आबिद की मौत हो गई। उन्हें अनजान वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्हें स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है और अज्ञात वाहन की तलाश में है।
थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक सड़क हादसे में अमरोहा के बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा गांव नानपुर स्थित पेट्रोल पंप के सामने उस समय हुआ जब मुरादाबाद की ओर से कुंदरकी जा रहे एक मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को राहगीरों की मदद से एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अमरोहा जनपद के डिडौली थाना क्षेत्र के गांव सलोनी निवासी आबिद 40 पुत्र हाजी कल्लू के रूप में हुई। आबिद भूसे का कारोबार करते थे और शनिवार को काम के सिलसिले में कुंदरकी जा रहे थे।
इसी दौरान गांव नानपुर स्थित पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। वहीं अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस जुटी है, वहीं घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में छानबीन कर रही है। हादसे की सूचना पर मृतक के परिवार में कोहराम मच गया।
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