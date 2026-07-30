धार्मिक यात्रा के हादसे में घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत
मध्य प्रदेश में धार्मिक यात्रा के दौरान हुए सड़क हादसे में कक्षा सात के छात्र अमित गुप्ता की लखनऊ के केजीएमयू में इलाज के दौरान मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और अमित गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
सेंवई बाजार, हिन्दुस्तान संवाद। मध्य प्रदेश में धार्मिक यात्रा के दौरान हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बेलीपार क्षेत्र के भौवापार निवासी कक्षा सात के छात्र अमित गुप्ता की गुरुवार को लखनऊ के केजीएमयू में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, कन्हैयालाल गुप्ता अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ महाकाल, ओंकारेश्वर और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए गए थे। इंदिरा सागर डैम के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़ी थी। तभी पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी,जबकि ममता गुप्ता और उनके पुत्र अमित गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
दोनों को पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में लखनऊ के केजीएमयू रेफर किया गया। कई दिनों तक चले इलाज के बावजूद गुरुवार को अमित ने दम तोड़ दिया। वह परिवार का इकलौता बेटा था और कक्षा सात में पढ़ता था। उसके निधन की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया। परिजनों और ग्रामीणों ने नम आंखों से छात्र को अंतिम विदाई दी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें