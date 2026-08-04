सड़क दुर्घटना में यूपी के कांवरिया की मौत

दुमका। देवघर-जरमुंडी हाइवे पर सहारा गांव के पास सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के एक 50 वर्षीय अधेड़ कांवरिया की मौत हो गई। विजय प्रताप सिंह नामक कांवरिया का गंभीर चोटें लगने के बाद दुमका पीजेएमसीएच में निधन हो गया। उनका परिवार जल चढ़ाने के लिए यात्रा पर निकला था।

दुमका। देवघर-जरमुंडी हाइवे पर सहारा गांव के पास सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के एक 50 वर्षीय अधेड़ कांवरिया की मौत हो गई। यह घटना सोमवार की देर रात में हुई। घटना के बाद परिजन जीवित होने की आस में कांवरिया को उठाकर दुमका के पीजेएमसीएच लेकर चले आए, पर डॉक्टरों ने कांवरिया को मृत घोषित कर दिया। मृतक कांवरिया की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के लार थाना अन्तर्गत चुरिया गांव निवासी विजय प्रताप सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि वे लोग उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के लार थाना अन्तर्गत चुरिया गांव से करीब 15 लोग 1 अगस्त को देवरिया जिला से जल चढ़ाने के लिए निकले थे। सभी लोग पिकअप वैन से आए थे।

परिवार की यात्रा सुल्तानगंज में जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे और वहां से पूजा-अर्चना करने के बासुकीनाथ धाम आए। बासुकीनाथ धाम में भी सभी लोगों ने पूजा-अर्चना कर चुके थे। बासुकीनाथ धाम से सीधे राजगीर जाने की तैयारी थी। सभी लोग पिकअप वैन को सहारा गांव के पास खड़ी कर लाइन होटल में खाने के लिए चले गए। कांवरिया विजय प्रताप सिंह को बाथरुम जाने की इच्छा हुई और वह हाइवे क्रास कर दूसरी साइड जा रहे थे कि एक तेज गति से पिकअप वैन ने उसे धक्का मार दिया।

घायल की स्थिति इस घटना में विजय प्रताप सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी लोग घायल को आनन-फानन में उठाकर जरमुंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य लेकर पहुंचे, पर चिकित्सकों ने दुमका पीजेएमसीएच रेफर कर दिया। दुमका पीजेएमसीएच पहुंचने पर विजय प्रताप सिंह को डॉक्टरों की टीम ने मृत घोषित कर दिया। कांवरियों के जत्थे के साथ मृतक की पत्नी भी साथ चल रही थी। कांवरियों ने मृतक की पत्नी एवं अन्य कावंरियों को वापस घर भेज दिया। दो से तीन कांवरिया दुमका में रूक गए। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद एम्बुलेंस से वापस लौटेंगे।

मृतक के परिवार का विवरण परिजनों ने बताया कि मृतक पेशे से संवेदक थे। परिजनों ने बताया कि मृतक के पिता रिटायर दारोगा थे। सात माह पूर्व ही उसके पिता की मौत हुई थी। मृतक को दो पुत्र और दो पुत्री है। सबसे बड़ी पुत्री है। बताया कि पुत्री की शादी लगा रहे थे। इसी साल अपनी बड़ी पुत्री की शादी करने वाले थे। शादी करने से पहले दम्पति बाबा धाम एवं बाबा बासुकीनाथ धाम दर्शन करने के लिए आए थे। दोनों पुत्र अभी छोटे-छोटे है। घटना के बाद पत्नी काफी रो रही थी।