मंदिर में दर्शन करने जा रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत
जसवंतनगर में सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे 20 वर्षीय छात्र वंश वर्मा की तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से मौत हो गई। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। वंश बीबीए का छात्र था और हादसे की सूचना मिलते ही परिवार कानपुर के लिए रवाना हुआ।
जसवंतनगर। सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिर में दर्शन करने जा रहे 20 वर्षीय छात्र की कानपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई। सचेंडी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से हुई इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मंगलवार को नगर में घटना की सूचना पहुंचते ही सर्राफा व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखे। नगर के सर्राफा व्यवसायी रत्नेश वर्मा के पुत्र वंश वर्मा कानपुर स्थित पीएसआईटी कॉलेज में बीबीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। वह पिछले करीब दो वर्षों से अपने मित्र प्रिंश के साथ किराये के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा था।
सोमवार शाम कॉलेज से लौटने के बाद वह शिव मंदिर में जलाभिषेक और दर्शन के लिए पैदल निकला था। इसी दौरान सचेंडी क्षेत्र में दीपू चौहान होटल के पास बीपीसीएल रोड पर तेज रफ्तार टैंकर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।हादसे की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। देर रात पिता रत्नेश वर्मा, मां संध्या वर्मा और अन्य परिजन कानपुर के लिए रवाना हो गए। परिवार में छोटे भाई अंश का रो-रोकर बुरा हाल है।
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