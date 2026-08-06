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सड़क हादसे में घायल बालक की इलाज में मौत, साढ़े तीन घंटे एनएच 27 जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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सरायगढ़, निज संवाददाता एनएच 27 पर बीते करीब 10 दिनों पहले एक बालक सड़क

सड़क हादसे में घायल बालक की इलाज में मौत, साढ़े तीन घंटे एनएच 27 जाम

सरायगढ़, निज संवाददाता एनएच 27 पर बीते करीब 10 दिनों पहले एक बालक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों ने उसे इलाज के लिए नेपाल के अस्पताल में भर्ती कराया था। इधर, इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने बुधवार दोपहर पिपरा खुर्द पंचायत के नारायणपुर गांव के पास एनएच 27 जाम कर प्रदर्शन किया।

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घटना का विवरण

बता दें कि बीते 27 जुलाई को पिपरा खुर्द पंचायत के नारायणपुर गांव के पास एनएच 27 पर एक बस की ठोकर से नारायणपुर गांव के वार्ड 8 निवासी श्याम सुंदर मंडल के 16 वर्षीय बालक संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थानीय लोगों के सहयोग से संतोष कुमार को रेफरल अस्पताल सिमराही में भर्ती कराया गया। लेकिन हालत गंभीर होने के कारण सिमराही रेफरल अस्पताल से इलाज के बाद नेपाल के विराटनगर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पांच अगस्त को नेपाल में इलाज के दौरान संतोष कुमार की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने मृतक संतोष कुमार के लाश को नारायणपुर गांव में अपने घर के पास एनएच 27 पर रखकर और बास के बल्ले के सहारे एनएच 27 के दोनों साइड जामकर महिला और पुरुष प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। जाम दोपहर करीब एक बजे प्रारंभ हुआ, जो शाम 4:30 बजे तक चला। वहीं घटना की सूचना पर इंस्पेक्टर संजय कुमार, बीडीओ अच्युतानंद, प्रखंड प्रमुख विजय कुमार यादव, राजस्व अधिकारी राकेश रंजन, जिप सदस्य गौतम कुमार, भपटियाही थाना अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी, राघोपुर थाना पुलिस सहित अन्य ने पहुंचकर पीड़ित परिवारों को काफी समझाने बुझानेका प्रयास किया। इसके बाद लगभग साढ़े तीन घंटे के बाद पीड़ित परिवारों को सरकारी स्तर पर हर संभव मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया। फिर जाम समाप्त कर दिया गया।

यातायात पर असर

इधर, साढ़े तीन घंटे से अधिक समय तक जाम रहने के कारण छोटे-बड़े वाहनों की भपटियाही बाजार से लेकर सिमराही बाजर तक दोनों साइड लंबी कतार लग गई। जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भपटियाही थाना अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने मृतक सतोष कुमार के लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया। संतोष कुमार की मौत होने को लेकर उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक संतोष कुमार दो भाई और पांच बहन पांच बहन है। जिसमें मृतक के पिता श्याम सुंदर मंडल, माता सिसवा देवी, बड़े भाई राहुल कुमार, बहन लीला देवी, गंगा देवी, बुची देवी, सीता देवी, लक्ष्मी कुमारी सहित अन्य परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल बना हुआ है।

पुलिस का आश्वासन

इधर, भपटियाही थाना अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने बताया कि मृतक संतोष कुमार के परिजनों को बस चालक और बस मालिक के विरुद्ध कार्रवाई में तेजी लाने और सरकारी स्तर पर हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया गया। जिसके बाद जाम समाप्त किया गया।

सामान्य प्रश्न

संतोष कुमार का हादसा कब हुआ था?
संतोष कुमार का हादसा 27 जुलाई को हुआ था।
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