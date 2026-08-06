सड़क हादसे में घायल बालक की इलाज में मौत, साढ़े तीन घंटे एनएच 27 जाम

घटना का विवरण

बता दें कि बीते 27 जुलाई को पिपरा खुर्द पंचायत के नारायणपुर गांव के पास एनएच 27 पर एक बस की ठोकर से नारायणपुर गांव के वार्ड 8 निवासी श्याम सुंदर मंडल के 16 वर्षीय बालक संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थानीय लोगों के सहयोग से संतोष कुमार को रेफरल अस्पताल सिमराही में भर्ती कराया गया। लेकिन हालत गंभीर होने के कारण सिमराही रेफरल अस्पताल से इलाज के बाद नेपाल के विराटनगर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पांच अगस्त को नेपाल में इलाज के दौरान संतोष कुमार की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने मृतक संतोष कुमार के लाश को नारायणपुर गांव में अपने घर के पास एनएच 27 पर रखकर और बास के बल्ले के सहारे एनएच 27 के दोनों साइड जामकर महिला और पुरुष प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। जाम दोपहर करीब एक बजे प्रारंभ हुआ, जो शाम 4:30 बजे तक चला। वहीं घटना की सूचना पर इंस्पेक्टर संजय कुमार, बीडीओ अच्युतानंद, प्रखंड प्रमुख विजय कुमार यादव, राजस्व अधिकारी राकेश रंजन, जिप सदस्य गौतम कुमार, भपटियाही थाना अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी, राघोपुर थाना पुलिस सहित अन्य ने पहुंचकर पीड़ित परिवारों को काफी समझाने बुझानेका प्रयास किया। इसके बाद लगभग साढ़े तीन घंटे के बाद पीड़ित परिवारों को सरकारी स्तर पर हर संभव मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया। फिर जाम समाप्त कर दिया गया।