पिता-पुत्र मौत--पिता-पुत्र की मौत से एक साथ टूटा दुखों का पहाड़

बिल्सी क्षेत्र के गांव दिधौनी में हादसे में घायल पिता-पुत्र की एक साथ मौत के बाद घर पर विलाप करतीं परिवार, रिश्तेदार व गांव की महिलायें।

बिल्सी, संवाददाता। सड़क हादसे ने थाना बिल्सी क्षेत्र के गांव दिधौनी के एक परिवार की खुशियां पल भर में छीन लीं। जिस घर में चंदौसी की दावत में शामिल होने की तैयारियां थीं, वहां अब मातम पसरा है। हादसे में घायल पिता चिरौंाजी लाल और उनके पुत्र मनोज ने पांच दिन तक जिंदगी से जंग लड़ी, लेकिन 29 जुलाई को दिल्ली के एक अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद जब दोनों के शव गांव पहुंचे तो चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। सबसे अधिक दर्दनाक स्थिति मृतक चिरौंजी लाल की पत्नी प्रकाश देवी और उनके पुत्र मनोज की पत्नी सर्वेश कुमारी की रही। पति और बेटे की अर्थी एक साथ देखकर प्रकाश देवी बार-बार बेसुध हो जातीं। वहीं सर्वेश कुमारी अपने पति के शव से लिपटकर बिलखती रहीं। दोनों महिलाओं की करुणक्रदन सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं。

हादसे का विवरण ग्रामीणों के अनुसार, 24 जुलाई को चिरौंजी लाल अपने पुत्र मनोज के साथ बेटी ममता देवी के यहां चंदौसी दावत में जा रहे थे। रास्ते में थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव मुंडिया धोरेकी के पास अज्ञात चार पहिया वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। दोनों को पहले मुरादाबाद और बाद में दिल्ली रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

अर्थी उठने का मंजर हादसे में घायल पिता-पुत्र की एक साथ दिल्ली में मौत हुई। दोनों एक ही साथ घायल हुए थे। गांव पहुंचे शव के अंतिम संस्कर के समय एक साथ दोनों की अर्थी उठी। दोनों का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में किया गया। पूरे गांव में शोक की लहर है। ग्रामीण परिजनों को ढांढ़स बंधा रहे हैं, लेकिन एक ही परिवार से पिता और पुत्र की एक साथ हुई मौत ने सभी को झकझोर दिया है। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी है।