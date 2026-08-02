कुजू में आरा कांटा के पास अज्ञात ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत
कुजू, निज प्रतिनिधि। कुजू ओपी क्षेत्र के आरा कांटा महतो टोला के समीप में शनिवार को एक अज्ञात की चपेट में आने से एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही म
कुजू, निज प्रतिनिधि। कुजू ओपी क्षेत्र के आरा कांटा महतो टोला के समीप में शनिवार को एक अज्ञात की चपेट में आने से एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक बड़का चुंबा उच्चरिंगा निवासी नीरज कुमार पिता रामदयाल महतो थे। एक अज्ञात ट्रेलर आगे चल रहे कार को टक्कर मारते हुए बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया। जिससे बाइक सवार की दर्दनाक मौत घटना स्थल पर ही हो गई। कुजू ओपी के पुअनि आशीष कुमार गौतम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया। वही दुर्घटना ग्रस्त वाहन को कब्जे में लिया।
तेज गति में जा रहे ट्रेलर वाहन ने कार संख्या जेएच24सी-2563 को टक्कर मारते हुए बाइक संख्या जेएच02डब्लू-6256 को अपनी चपेट में ले लिया। इसी बाइक से नीरज कुमार वहां से गुजर रहे थे, चपेट आ गए, इससे उन्हें जान गंवानी पड़ी। घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन लेकर भाग निकला। फोटो कुजू 03 दुर्घटनाग्रस्त बाइकखबर पढ़कर भेजी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें