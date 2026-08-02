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कुजू में आरा कांटा के पास अज्ञात ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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कुजू, निज प्रतिनिधि।  कुजू ओपी क्षेत्र के आरा कांटा महतो टोला के समीप में शनिवार को एक अज्ञात की चपेट में आने से एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही म

कुजू में आरा कांटा के पास अज्ञात ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत

कुजू, निज प्रतिनिधि।  कुजू ओपी क्षेत्र के आरा कांटा महतो टोला के समीप में शनिवार को एक अज्ञात की चपेट में आने से एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक बड़का चुंबा उच्चरिंगा निवासी नीरज कुमार पिता रामदयाल महतो थे। एक अज्ञात ट्रेलर आगे चल रहे कार को टक्कर मारते हुए बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया। जिससे बाइक सवार की दर्दनाक मौत घटना स्थल पर ही हो गई। कुजू ओपी के पुअनि आशीष कुमार गौतम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया। वही दुर्घटना ग्रस्त वाहन को कब्जे में लिया।

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तेज गति में जा रहे ट्रेलर वाहन ने कार संख्या जेएच24सी-2563 को टक्कर मारते हुए बाइक संख्या जेएच02डब्लू-6256 को अपनी चपेट में ले लिया। इसी बाइक से नीरज कुमार वहां से गुजर रहे थे, चपेट आ गए, इससे उन्हें जान गंवानी पड़ी। घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन लेकर भाग निकला। फोटो कुजू 03 दुर्घटनाग्रस्त बाइकखबर पढ़कर भेजी गई है।

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