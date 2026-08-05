घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत
दुमका में सड़क दुर्घटना में घायल 40 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह घटना 28 जुलाई को घटी थी जब युवक साइकिल से जा रहा था और चापुड़िया गांव के पास अज्ञात वाहन ने उसे धक्का मार दिया। युवक को गंभीर जख्मों के साथ अस्पताल भेजा गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
दुमका, प्रतिनिधि। सड़क दुर्घटना में घायल 40 वर्षीय युवक की फुलो-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। यह घटना 28 जुलाई को मुफस्सिल थाना अन्तर्गत चापुड़िया गांव के पास हुई थी। मृतक रायसेन हेम्ब्रम बड़तल्ली गांव का रहने वाला था। वह 28 जुलाई को घर से घांसीपुर हटिया जाने के लिए साइकिल से निकला था। इसी बीच चापुड़िया गांव के पास अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया था। घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और इलाज के लिए पीजेएमसीएच में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मंगलवार की सुबह में मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना की पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतक की पत्नी का फर्द बयान लेने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।
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