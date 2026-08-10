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45 दिन बाद पहुंचा रिजवान का शव, पिता की आंखों से छलके आंसू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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सोहना, हिन्दुस्तान संवाद। सऊदी अरब के नजरान शहर में हृदयगति रुकने से मरे रिजवान अहमद का शव करीब 45 दिन बाद उनके पैतृक गांव लौटा। शव लखनऊ हवाईअड्डे के माध्यम से आया, जहां परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों की उपस्थिति में मातम छा गया।

45 दिन बाद पहुंचा रिजवान का शव, पिता की आंखों से छलके आंसू

सोहना, हिन्दुस्तान संवाद। सऊदी अरब के नजरान शहर में करीब डेढ़ माह पहले हृदयगति रुकने से मृत डोकम अमया गांव निवासी रिजवान अहमद (60) का पार्थिव शरीर रविवार को 45 दिन बाद पैतृक गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। शाम सवा छह बजे स्थानीय कब्रिस्तान में धार्मिक रीति-रिवाज के साथ उन्हें सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। रविवार सुबह हवाई मार्ग से रिजवान का शव लखनऊ स्थित अमौसी हवाई अड्डे पहुंचा। जरूरी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोपहर करीब साढ़े 12 बजे हवाई अड्डा प्रशासन ने शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन एंबुलेंस से शव लेकर गांव के लिए रवाना हुए। करीब चार घंटे बाद शाम साढ़े चार बजे पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। रिजवान के शव के पहुंचने की सूचना पर पहले से बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके घर के पास जुटे थे。

परिवार का दुःख

शव देखते ही परिजनों का धैर्य जवाब दे गया। करीब 45 दिनों से बेटे के लौटने की राह देख रहे पिता अतहर हुसैन, पत्नी अनवरी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिजनों की चीख-पुकार सुनकर वहां मौजूद ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं। बताया जा रहा कि रिजवान रोजी-रोटी के सिलसिले में सऊदी अरब के नजरान शहर में रह रहे थे। करीब डेढ़ माह पहले हृदयगति रुकने से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद से परिजन उनके शव के गांव आने का इंतजार कर रहे थे। लंबी वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद रविवार को शव लखनऊ पहुंचा और वहां से परिजन उसे लेकर गांव पहुंचे।

अंतिम विदाई

शाम सवा छह बजे स्थानीय कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज के बाद धार्मिक रीति-रिवाज से रिजवान को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। अंतिम विदाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बेटे को मिट्टी देते समय पिता अतहर हुसैन फफक पड़े। पूरे गांव में देर शाम तक मातम का माहौल रहा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रिजवान अहमद का शव कब वापस आया?
रिजवान अहमद का शव रविवार को 45 दिन बाद पैतृक गांव पहुंचा।
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