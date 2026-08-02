कूलर बंद करने गई महिला की सर्पदंश से मौत
बांदा में एक महिला, जो कूलर की बटन बंद करने गई थी, को सर्प ने डस लिया। 58 वर्षीय उमेगा देवी की स्थिति बिगड़ने के बाद परिवार ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पति खेती-किसानी करते हैं।
बांदा। कमरे के अंदर कूलर की बटन बंद करने गई महिला को सर्प ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बदौसा थाना क्षेत्र के गर्गपुर गांव निवासी गुरु प्रसाद ने बताया कि उसकी 58 वर्षीय मां उमेगा देवी पत्नी चिंतामणि शनिवार की रात कमरे के अंदर कूलर की बटन बंद करने गई थी। तभी सर्प ने उसके पैर में डस लिया। वह चीखती हुई कमरे से बाहर भागी तब घरवालों को जानकारी हुई। परिजनों ने झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उसकी हालत ज्यादा बिगड़ी तो परिजनों ने उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मृतका का पति खेती-किसानी करता है।
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