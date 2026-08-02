पेरू में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 11 यूरोपीय नागरिकों की मौत

बोगोटा, एजेंसी। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में शनिवार को एक विमान हादसे में 11 यूरोपीय नागरिकों और दो पायलटों की जान चली गई। विमान यूरोप के पर्यटकों को पेरू की प्रसिद्ध नाजका लाइन्स का नजारा दिखाने के लिए उड़ान पर था। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। नाजका के स्थानीय प्रशासन ने बताया कि विमानन कंपनी एयरोडियाना द्वारा परिचालित विमान ने इका शहर से उड़ान भरी थी। कंपनी 14 साल से सेसना ग्रैंड विमानों का इस्तेमाल नाजका लाइन्स के ऊपर दर्शनीय उड़ानों के लिए कर रही है। पेरू के परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि विमान नाजका के पास पहुंचते ही विमान अचानक अनियंत्रित हो गया और शहर के बाहर एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में सात इतालवी, दो स्पेनिश और दो जर्मन नागरिकों के साथ ही पायलट अमेरिको सालाजार और को-पायलट इरेनका गुआनिलो डेल कार्पियो की जान चली गई।