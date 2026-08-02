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पेरू में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 11 यूरोपीय नागरिकों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक विमान हादसे में 11 यूरोपीय नागरिकों और 2 पायलटों की मौत हो गई। यह विमान नाजका लाइन्स का नजारा दिखाने के लिए उड़ान भर रहा था। पेरू के राष्ट्रपति केइको फुजीमोरी ने दुःख जताया है और इका हवाई अड्डे के संचालन पर विचार किया जा रहा है।

पेरू में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 11 यूरोपीय नागरिकों की मौत

बोगोटा, एजेंसी। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में शनिवार को एक विमान हादसे में 11 यूरोपीय नागरिकों और दो पायलटों की जान चली गई। विमान यूरोप के पर्यटकों को पेरू की प्रसिद्ध नाजका लाइन्स का नजारा दिखाने के लिए उड़ान पर था। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। नाजका के स्थानीय प्रशासन ने बताया कि विमानन कंपनी एयरोडियाना द्वारा परिचालित विमान ने इका शहर से उड़ान भरी थी। कंपनी 14 साल से सेसना ग्रैंड विमानों का इस्तेमाल नाजका लाइन्स के ऊपर दर्शनीय उड़ानों के लिए कर रही है। पेरू के परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि विमान नाजका के पास पहुंचते ही विमान अचानक अनियंत्रित हो गया और शहर के बाहर एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में सात इतालवी, दो स्पेनिश और दो जर्मन नागरिकों के साथ ही पायलट अमेरिको सालाजार और को-पायलट इरेनका गुआनिलो डेल कार्पियो की जान चली गई।

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पेरू के राष्ट्रपति का बयान

पेरू के राष्ट्रपति केइको फुजीमोरी ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इका हवाई अड्डे के संचालन को अस्थायी रूप से रोकने पर विचार जारी है। हालांकि, अंतिम निर्णय संबंधित मंत्रालयों से रिपोर्ट मिलने के बाद ही लिया जाएगा।

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नाजका लाइन्स क्या हैं

नाजका लाइन्स विशाल जियोग्लीफ्स (जमीन पर बनाई गई विशाल आकृतियां) का एक समूह है, जिसे सैकड़ों साल पहले पेरू के मूल निवासियों ने बनाया था। नाजका के पास रेगिस्तान में जानवरों की रेखाकृतियां बनाई गई हैं। इन आकृतियों को विमानों या ऊंचे टावरों से ही पूरी तरह देखा-समझा जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह विमान हादसा कब हुआ?
यह विमान हादसा शनिवार को हुआ।
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