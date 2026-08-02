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आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर को गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी अंतिम सलामी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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कौपा गांव निवासी आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर रंजीत बहादुर सिंह का वाराणसी में निधन हो गया। वे उत्तराखंड के जोशीमठ में तैनात थे और फेफड़ों के संक्रमण का इलाज करवा रहे थे। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर को गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी अंतिम सलामी

शिवसागर, एक संवाददाता। प्रखंड के कौपा गांव निवासी आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर रंजीत बहादुर सिंह का शनिवार को वाराणसी में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे उत्तराखंड के जोशीमठ में तैनात थे और पिछले कुछ दिनों से फेफड़ों के संक्रमण का इलाज चल रहा था। निधन की सूचना मिलते ही कौपा गांव समेत पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्र के लोग शामिल हुए। उनके इकलौते पुत्र अविनाश यादव ने मुखाग्नि दी। इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम सलामी दी।

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