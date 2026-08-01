अतिथि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की उठी मांग

शहर के एमएलएसएम कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग में कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापक डॉ. राजीव कुमार झा के निधन पर गहरा शोक व्याप्त है। उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए डॉ. बच्चा कुमार रजक ने बताया कि इससे शिक्षक समुदाय ने एक महत्वपूर्ण साथी खो दिया है।

राजीव रंजन झा,दरभंगा। शहर के एमएलएसएम कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग में कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापक डॉ. राजीव कुमार झा के असामयिक निधन पर अतिथि सहायक प्राध्यापक समुदाय में गहरा शोक एवं दुख व्याप्त है। उनके निधन को अतिथि सहायक प्राध्यापकों के संगठन एवं पूरे शिक्षक समुदाय के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए डॉ. बच्चा कुमार रजक ने संवेदना व्यक्त की है।

डॉ. बच्चा कुमार रजक की संवेदनाएं डॉ. रजक ने कहा कि डॉ. राजीव कुमार झा के निधन से शिक्षक समुदाय ने संवेदनशील, कर्मठ एवं समर्पित साथी को खो दिया है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अतिथि सहायक प्राध्यापक पिछले कई वर्षों से महाविद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उनकी सेवा, भविष्य और परिवार की सामाजिक सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं बन पाई है। उन्होंने बिहार सरकार एवं उच्च शिक्षा विभाग से मांग की कि दिवंगत डॉ. राजीव कुमार झा के परिवार की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यथासंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए।

अतिथि सहायक प्राध्यापकों की समस्याएं उन्होंने बिहार सरकार से यह भी मांग की कि वर्षों से उच्च शिक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाएं दे रहे अतिथि सहायक प्राध्यापकों की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए तथा उनकी सेवा को मुख्य् ाधारा में लाने के लिए ठोस नीति बनाई जाए। लंबे समय से सेवा दे रहे अतिथि सहायक प्राध्यापकों के अनुभव और योगदान को ध्यान में रखते हुए सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण/सेवा समायोजन तथा सामाजिक सुरक्षा की दिशा में प्रभावी पहल की जानी चाहिए।

शोक व्यक्त करने वाले प्रमुख नाम शोक व्यक्त करने वाले मे संगठन के प्रधान महासचिव डॉ. सुमन कुमार पोद्दार, संरक्षण डॉ. अशोक कुमार, डॉ. अभय कुमार पाठक, डॉ. कन्हैया कुमार शाह, डॉ. शिव कुमार यादव, कोषाध्यक्ष डॉ. अखिलेश कुमार, मीडिया प्रभारी डॉ. चंदन कुमार ठाकुर, डॉ. आशुतोष कुमार, डॉ. उमाशंकर माधव, डॉ. श्याम कुमार चौधरी, डॉ. दीपक कुमार, डॉ. शिव कुमार पासवान, डॉ. कौशलेंद्र झा, डॉ. संजय कुमार सहनी, डॉ. महताब आलम, डॉ सुबोध कुमार सिंह आदि हैं।