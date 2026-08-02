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मिलनसार, व्यवहारिक और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे ईओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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सासाराम में नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार की हत्या से प्रशासन में शोक की लहर है। शेरघाटी निवासी विमल ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पाई और नगर सेवा अधिकारी बने। वे मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के लिए जाने जाते थे।

मिलनसार, व्यवहारिक और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे ईओ

सासाराम, नगर संवाददाता। डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार की हत्या की खबर से प्रशासनिक महकमे और उनके परिचितों में शोक की लहर है। शेरघाटी निवासी विमल कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग की 53-55वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल कर नगर सेवा अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। इसी परीक्षा के बाद बिहार में नगर सेवा अधिकारी का कैडर शुरू किया गया था। सहकर्मियों के अनुसार, विमल कुमार बेहद मिलनसार, व्यवहारिक और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे।

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