नशे की लती ने पत्नी को गला दबाकर मार डाला

मड़वन के पकड़ी पकोही गांव में Mo. शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी गुलशन खातून (34) की गला दबाकर हत्या कर दी। जुए और नशे की लत के चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद होते थे। पुलिस ने शहाबुद्दीन को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मड़वन, एक संवाददाता। करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी पकोही गांव में शुक्रवार की देर रात मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जुआरी और नशे की लती मो. शहाबुद्दीन ने पत्नी गुलशन खातून (34) की गला दबाकर हत्या कर दी। मो. शहाबुद्दीन को जुआ खेलने और नशा करने से गुलशन खातून मना करती थी।

पुलिस कार्रवाई स्थानीय लोगों की सूचना पर शनिवार की सुबह पहुंची करजा पुलिस ने गुलशन के पति मो. शहाबुद्दीन को हिरासत में ले लिया। शव के पास से पुलिस को एक दुपट्टा मिला है। गुलशन खातून का शव बेड पर पड़ा था। एफएसएल ने घटनास्थल से नमूने लिए, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।

पारिवारिक विवाद गुलशन खातून के भाई ने पुलिस को बताया कि करीब 15-16 साल पहले मो. शहाबुद्दीन से बहन की शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद शहाबुद्दीन को नशे और जुआ खेलने की लत लग गई। जुआ खेलने और नशा करने के लिए बहनोई ने बहन के गहने भी बेच दिए। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था।

पुलिस की जानकारी भाई ने पुलिस को बताया कि कई बार बहन के नाम पर लोन लेकर राशि को जुआ खेलने के साथ नशे में खर्च कर देता था। करीब तीन दिन पहले भी मारपीट हुई थी। सूचना पर डायल-112 की पुलिस ने दोनों को समझाकर शांत कराया था। शुक्रवार की रात फिर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान बहनोई शहाबुद्दीन ने गुलशन की गला दबाकर हत्या कर दी। गुलशन को दो बेटे और एक बेटी है।

मौजूद हालात इधर, करजा थानेदार इंस्पेक्टर रामएकबाल प्रसाद ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। गुलशन के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।