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दो बाइकों की भिड़ंत में बुजुर्ग समेत दो की मौत, चार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बाबूपुर गांव में तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक बुजुर्ग और 11 वर्षीय छात्र की मृत्यु हो गई। अन्य चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मृतक अंकुल यादव जूनियर हाईस्कूल का छात्र था। उसकी मां और परिवार परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

दो बाइकों की भिड़ंत में बुजुर्ग समेत दो की मौत, चार घायल
दो बाइकों की भिड़ंत में बुजुर्ग समेत दो की मौत, चार घायल

नरैनी। कोतवाली क्षेत्र के बाबूपुर गांव के पास बुधवार शाम करीब पांच बजे तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिलों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक बुजुर्ग और 11 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। दोनों बाइकों पर सवार अन्य चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरैनी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पोंगरी गांव निवासी 65 वर्षीय जुगल किशोर मिश्र अपने गांव के ही 40 वर्षीय बबलू आरख के साथ मोटरसाइकिल से करतल की ओर जा रहे थे। बाइक बबलू चला रहा था। वहीं गौर शिवपुर निवासी 28 वर्षीय अवधेश यादव अपनी 38 वर्षीय बहन बसंती, 13 वर्षीय भांजी संतोषी और 11 वर्षीय भांजे अंकुल को लेकर करतल से नरैनी की ओर आ रहे थे। करतल क्षेत्र के बाबूपुर गांव के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। बाइकों की रफ्तार 60 से ज्यादा होने के कारण टक्कर के बाद दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में जुगल किशोर मिश्र और अंकुल यादव की मौत हो गई। घटना स्थल पर चीख-पुकार मच गई और ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भास्कर मिश्रा, करतल चौकी प्रभारी अनिल साहू, एसआई राजेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया। डॉ. मनीष ने जांच के बाद जुगुल व अंकुल को मृत घोषित कर दिया। मृतक अंकुल के मामा अवधेश यादव, मां बसंती यादव और बहन संतोषी यादव सहित दूसरी बाइक के चालक बबलू आरख की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक अंकुल यादव जूनियर हाईस्कूल में कक्षा आठ का छात्र था। वह दो भाइयों और एक बहन में छोटा था। उसके पिता करतल निवासी विजय शंकर यादव खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सावन के त्योहार में अवधेश अपनी बहन बसंती व भांजों को करतल से लेकर बाइक पर घर लौट रहा था। तभी हादसा हो गया। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे में गंभीर रूप से घायल बसंती अपने पुत्र को खोने के बाद बदहवास है.

एक बाइक पर चार लोग थे सवार, पुलिस की नहीं पड़ी नजर

बांदा। बाबूपुर में हुए सड़क हादसे की वजह एक ही बाइक पर चार लोगों का सवार होना रही। बताते हैं कि अवधेश ने भांजे अंकुल को आगे बैठा रखा था और भांजी व बहन पीछे बैठी थीं। अंकुल का सिर सामने पड़ जाने की वजह से अवधेश आगे आ रही बाइक नहीं देख सका और संतुलन बिगड़ने से सामने से आ रही बाइक से टकरा गया। वहीं लोगों का कहना है कि चार सवारी के बाद भी बाइक की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे थी।

आवश्यक प्रश्न

हादसे में कितने लोग घायल हुए?
हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

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