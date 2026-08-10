तेज रफ्तार बनी काल, राइडिंग के शौकीन साहिल की मौत

पाकुड़ में 19 वर्षीय साहिल शेख की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। तेज रफ्तार से बाइक चलाते समय साहिल ने खंभे से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। साहिल बाइक राइडिंग का शौकीन था और उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

पाकुड़। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नया अंजना चौक पर तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर एक खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने युवक को खून से लथपथ हालत में देखा। उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी और काफी खून बह रहा था। आसपास मौजूद लोगों ने आनन-फानन में घायल युवक को इलाज के लिए सोनाजोड़ी सदर अस्पताल पहुंचाया। घायल की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयकिस्टोपुर (नारायणखोर) गांव निवासी 19 वर्षीय साहिल शेख के रूप में हुई। सदर अस्पताल में उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बंगाल रेफर कर दिया। परिजन उसे बरहमपुर स्थित अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान साहिल ने दम तोड़ दिया。

परिजनों में कोहराम साहिल की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जिस युवक के चेहरे पर हमेशा बाइक राइडिंग का जुनून और मुस्कान दिखाई देती थी, उसकी अचानक मौत से पूरा परिवार सदमे में है।

बाइक चलाने का शौक बताया जाता है कि साहिल को बाइक चलाने का काफी शौक था। तेज रफ्तार में बाइक चलाना और बाइक से करतब दिखाना उसे बेहद पसंद था। सोशल मीडिया पर भी वह बाइक राइडर के नाम से अपनी पहचान बना चुका था। अक्सर बाइक लेकर इधर-उधर घूमना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था।

जुनून की कीमत लोगों का कहना है कि बाइक राइडिंग का यही जुनून आखिरकार साहिल की जिंदगी पर भारी पड़ गया। जिस बाइक को वह अपने शौक और जुनून का हिस्सा मानता था, वही उसकी जिंदगी की आखिरी सवारी बन गई।

स्थान पर चर्चा महज 19 वर्ष की उम्र में साहिल की मौत ने इलाके के लोगों को भी झकझोर दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक चलाने और सड़क पर स्टंट करने के खतरों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।