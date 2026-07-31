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रजवाहे की पुलिया से टकराई बाइक‚ एक की मौत‚ साथी घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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युवकों की बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई, जिससे एक युवक नवीन रजवाहे में गिरकर मारा गया, जबकि उसका साथी अंकित घायल हुआ। अंकित नशे की हालत में था और पहले उसने लूट की सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की।

रजवाहे की पुलिया से टकराई बाइक‚ एक की मौत‚ साथी घायल

अपनी रिश्तेदारी से लौट रहे युवकों की बाइक अनियंत्रित होकर रजवाहे की पुलिया से टकरा गई, जिससे एक युवक सूखे रजवाहे में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। जबकि दूसरा साथी घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि नशे की हालत में होने के कारण युवक को पता नहीं चला कि साथी बाइक समेत रजवाहे में गिरा है। उसने पुलिस को लूट की सूचना दी थी। लोहिया नगर क्षेत्र जाहिदपुर गांव निवासी नवीन (23 वर्ष) अपने साथ अंकित प्रजापति के साथ गुरुवार शाम बाइक द्वारा अपनी ससुराल हस्तिनापुर और मामा के घर गणेशपुर आया था।

गुरुवार शाम वह अंकित के साथ यहां आए हुए थे। रात करीब डेढ़ बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। जब वह गांव रानी नंगला के मोड़ से आगे रजवाहे के समीप पहुंचे तो उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई, जिसमें नवीन बाइक के साथ रजवाहे में समा गया, जबकि अंकित सड़क पर ही गिर गया। घायल अंकित किसी तरह गणेशपुर गांव स्थित मामा के घर पहुंचा और पूरी बात बताई। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष कमल शंकर त्रिवेदी मौके पर पहुंचे और नवीन के शव और बाइक रजवाहे से बाहर निकाला। सीओ पंकज लवानिया भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।पुलिस ने बताया कि अंकित नशे की हालत में था। हादसे के समय नवीन बाइक समेत रजवाहे में गिर गया था, लेकिन नशे की हालत में अंकित को पता नहीं चला कि नवीन व बाइक कहां गई। सूचना पर उसके रिश्तेदार मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने हादसे की जगह दो बदमाशों द्वारा बाइक लूटने की सूचना दी। सख्ती से पूछताछ की तो पहले उसने लूट की घटना बताया, लेकिन बाद में गलती मानते हुए हादसे की जानकारी दी।

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