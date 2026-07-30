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डिवाइडर से टकराई बाइक, फेरी लगाने वाले बाइक सवार युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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मऊ के सरायलखंसी थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एक युवक की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। गंभीर घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक 27 वर्षीय मुकेश गाज़ीपुर से लौट रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

डिवाइडर से टकराई बाइक, फेरी लगाने वाले बाइक सवार युवक की मौत

मऊ, संवाददाता। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बुधवार देर रात गाजीपुर से लौट रहे बाइक सवार युवक की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के नया पुरवा निवासी 27 वर्षीय मुकेश आजमगढ़ के बूढ़नपुर में किराए के मकान में रहकर घूम-घूमकर बर्तन फेरी लगाने का काम करता था। रोज की तरह वह बर्तन बेचने के लिए गाजीपुर गया था। वहां से लौटते समय बुधवार देर रात उसकी बाइक सरायलखंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास डिवाइडर से टकरा गई।

इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से मुकेश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मृतक युवक के परिजनों को दूरभाष के माध्यम से दे दी गई है। पुलिस टीम मामले की गहनता के साथ जांच में जुटी हुई है।

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