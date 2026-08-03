सड़क दुघर्टना में जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत
चाईबासा के कुमारडूंगी के वाइदा गांव निवासी 25 वर्षीय अर्जुन तामसोय की सड़क दुर्घटना में चोट के बाद सदर अस्पताल में मौत हो गई। वह बाइक से बाजार लौट रहा था, जब उसकी बाइक अचानक गिर गई। गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
चाईबासा। सड़क दुर्घटना में जख्मी कुमारडूंगी के वाइदा गांव निवासी 25 वर्षीय अर्जुन तामसोय की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार को मृतक बाइक से कुमारडूंगी बाजार से गांव लौट रहा था। रास्ते में अचानक बाइक समेत गिर पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे घटनास्थल से उठाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान शनिवार रात के लगभग 2 बजे उसकी मौत हो गई।
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