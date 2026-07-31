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पाक की कोयल खदान में धमाके से 34 श्रमिकों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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4000 फुट की गहराई में काम कर रहे थे। मीथेन गैस के जमाव के कारण अचानक हुआ तेज धमाका।

पाक की कोयल खदान में धमाके से 34 श्रमिकों की मौत

कराची, एजेंसी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक कोयला खदान में मीथेन गैस के कारण हुए विस्फोट में 34 खनिकों की मौत हो गई जबकि 12 अधिक खनिक अब भी फंसे हुए हैं।

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घटना का विवरण

यह घटना गुरुवार को क्वेटा के पास सोरेंज कोयला क्षेत्र में उस समय हुई, जब पारी बदलने के दौरान एक खदान में मीथेन गैस के कारण विस्फोट हो गया और इस विस्फोट से पास की एक अन्य खदान भी क्षतिग्रस्त हो गई और 50 से अधिक श्रमिक फंस गए। करीब 4,000 फुट की गहराई में काम कर रहे खनिक विस्फोट और उसके बाद लगी आग की चपेट में आ गए। विस्फोट के कारण खदान के कई हिस्से ढह गए। प्रांतीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि बचाव दलों ने शुक्रवार सुबह तक 34 शव बरामद किए और फंसे हुए 22 श्रमिकों को बचा लिया। मुख्य खान निरीक्षक मोहम्मद आतिफ के अनुसार, जिस खदान में शुरुआत में विस्फोट हुआ, उसमें 22 श्रमिक फंसे थे जबकि बाकी श्रमिक पास की अन्य खदान में फंस गए थे।

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बचाव अभियान

ऑल पाकिस्तान कोल माइनर्स एसोसिएशन के पीर मोहम्मद काकर ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मीथेन गैस अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाने से भूमिगत विस्फोट हुआ। बलूचिस्तान के खदान एवं खनिज मंत्री शोएब नोशेरवानी ने कहा कि बचाव दल बेहद कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रांतीय सरकार जारी बचाव अभियान के लिए हरसंभव मदद मुहैया कराएगी। सरकार घटना में मारे गए प्रत्येक खनिक के परिवार को पांच-पांच लाख पाकिस्तानी रुपये और प्रत्येक घायल श्रमिक को तीन-तीन लाख पाकिस्तानी रुपये का मुआवजा देगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस विस्फोट में कितने खनिकों की मौत हुई?
इस विस्फोट में 34 खनिकों की मौत हुई।
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