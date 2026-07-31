पाक की कोयल खदान में धमाके से 34 श्रमिकों की मौत

घटना का विवरण

यह घटना गुरुवार को क्वेटा के पास सोरेंज कोयला क्षेत्र में उस समय हुई, जब पारी बदलने के दौरान एक खदान में मीथेन गैस के कारण विस्फोट हो गया और इस विस्फोट से पास की एक अन्य खदान भी क्षतिग्रस्त हो गई और 50 से अधिक श्रमिक फंस गए। करीब 4,000 फुट की गहराई में काम कर रहे खनिक विस्फोट और उसके बाद लगी आग की चपेट में आ गए। विस्फोट के कारण खदान के कई हिस्से ढह गए। प्रांतीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि बचाव दलों ने शुक्रवार सुबह तक 34 शव बरामद किए और फंसे हुए 22 श्रमिकों को बचा लिया। मुख्य खान निरीक्षक मोहम्मद आतिफ के अनुसार, जिस खदान में शुरुआत में विस्फोट हुआ, उसमें 22 श्रमिक फंसे थे जबकि बाकी श्रमिक पास की अन्य खदान में फंस गए थे।