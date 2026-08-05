एंबुलेंस से शव लेकर पहुंची मां, मच गई चीख-पुकार

राठ, संवाददाता। 38 घंटे में 1800 किमी की दूरी तय करने के बाद मां अपने बेटे का शव लेकर बुधवार सुबह आठ बजे घर पहुंची तो परिजनों में कोहराम मच गया। कुछ देर शव को घर में रखने के बाद मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया। कस्बे के फरसौलियाना मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय रोहित वर्मा ने 20 वर्षीय नंदिनी के साथ दिल्ली में लव मैरिज की थी। शादी के बाद रोहित पत्नी नंदिनी के साथ बंगलुरु में रहकर कपड़े की सेल में काम करने लगा। दो माह पहले पिता वीरेंद्र वर्मा के निधन पर पत्नी समेत घर आया था। उसके कुछ दिन बाद नंदिनी को छोड़कर रोहित यह कहकर बंगलुरु चला गया था कि उसे बाद लेकर जाएगा।पिछले

दिनों किसी बात को दोनों में विवाद हुआ और मोबाइल पर लंबी चैटिंग के बाद रोहित ने बंगलुरु में फांसी लगा ली। इधर रोहित की मौत के बाद राठ में रह रही नंदिनी ने टॉयलेट क्लीनर पीकर जान देने का प्रयास किया। रोहित की मां ममता दिल्ली में अपने भाई और परिजनों के साथ रहती है। वह सोमवार को दिल्ली से 30 हजार रुपए का टिकट खरीदकर फ्लाइट से बंगलुरु पहुंची। सोमवार शाम 6 बजे 66 हजार रुपए में एंबुलेंस से राठ के लिए निकले। तकरीबन 1800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बुधवार सुबह आठ बजे मृतक रोहित का शव उसकी मां ममता, ममेरे भाई रवि और उसके दोस्त राहुल लेकर पहुंचे। रोहित का शव घर पहुंचते ही पत्नी नंदिनी और परिजनों में चीख-पुकार मच गई। 10 बजे गुलाब नगर के मोक्षधाम में रोहित का अंतिम संस्कार किया गया। नंदिनी को कानपुर के हैलट से मंगलवार की रात छुट्टी मिली और वह देर रात घर आ गई थी।