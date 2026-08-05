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अगर मैं साथ होती तो मुझे और मेरे बच्चे को भी मार देते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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अमेठी में श्वेता ने अपने परिवार से बगावत कर प्यार किया, लेकिन परिवार ने उसके पति की हत्या कर दी। दिल्ली जाने के दौरान श्वेता को इस घटना का पता चला। उसने आरोप लगाया कि उसके पति को मारा गया और उसने अपराधियों को सज़ा देने की मांग की।

अगर मैं साथ होती तो मुझे और मेरे बच्चे को भी मार देते

अमेठी। संवाददाता मोहब्बत करने का इतना बुरा हश्र श्वेता ने कभी नहीं सोच रहा होगा। परिवार से बगावत कर जिनके साथ जीने मरने की कसम खाई उसी परिवार ने उसे लड़के को नृशंसता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया। घटना के समय श्वेता दिल्ली गई थी बुधवार को जब गौरीगंज पहुंची तो रो-रो कर बुरा हाल था।

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घटनाएँ और भावनाएँ

बिलखते हुए श्वेता ने कहा कि हमारे पति को जो जो भी मारा है, उसको दौड़कर गोली मार दी जाए और उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। श्वेता ने कहा कि मैं अपनी माता-पिता के पास दिल्ली गई थी। वहां मुझे पता चला कि सुकई की अंकित से लड़ाई हो गई है, उसको बहुत मारा गया है। सुकई को नहीं पता था कि मैं दिल्ली गई हूं नहीं तो मुझे और मेरे बच्चों को भी मार देता। श्वेता ने कहा किसी को ही नहीं मेरे भाई को धमकी दिया था कि अगर वह कहीं मिल जाएगी तो उसे जान से मार दूंगा। उसने मांग रखी कि रामसुंदर यादव दुर्गेश रचना देवी सबको गोली मारी जाए। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अब कहां जाऊंगी। उसने बताया कि मैं दिल्ली गई थी अपनी मां के पास। मुझे बताया गया कि अंकित और सुकई की लड़ाई हो गई है और अंकित रायबरेली में भर्ती हैं। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया।

जिंदगी का संघर्ष

न लेकर भागती तब भी मार डालता

श्वेता ने कहा कि अगर अंकित को मैं न लेकर भागती तब भी मार डालता। लेकर गई तब भी मार डाला। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? उसकी हालत देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति दुखी नजर आया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्वेता के पति की हत्या किसने की?
श्वेता के परिवार ने उसके पति की हत्या की।
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