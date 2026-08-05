नोएडा की फैक्ट्री में आग बुझाते समय बागपत के दो फायरकर्मी शहीद

ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 इंडस्ट्रियल एरिया में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने की फैक्ट्री में आग लगने पर बागपत के दो फायरकर्मियों, रोहित यादव और तीरथ पाल की शहादत हो गई। हादसे के वक्त दीवार और बीम गिरने से दोनों की जान गई। गांव में शोक का माहौल है।

बागपत। ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 इंडस्ट्रियल एरिया में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने की फैक्ट्री में सोमवार रात लगी आग पर काबू पाने के दौरान दीवार और लोहे का बीम गिरने से बागपत के दो जांबाज फायरकर्मी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में सहबानपुर गांव निवासी फायरमैन रोहित यादव और हिलवाड़ी गांव के रहने वाले मुख्य चालक फायर तीरथ पाल हैं। दो जवानों की शहादत से जिले में शोक व्याप्त है। मंगलवार देर शाम गमगीन माहौल में राजकीय सम्मान के साथ दोनों जवानों का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने बताया कि तीरथल पाल तोमर 1998 में अग्निशमन विभाग में भर्ती हुए थे। इस समय वह ग्रेटर नोएडा में तैनात थे। वह हमेशा अपने काम को प्राथमिकता देते थे। गांव के लोगों ने बताया कि जब भी वह छुट्टी पर गांव आते थे तो सभी से बहुत आदर से मिलते थे। सोमवार रात लगभग तीन बजे ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर दमकल टीम पहुंची। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

फायरकर्मियों की शहादत इसी दौरान इमारत की एक कमजोर दीवार और ऊपर लगा भारी बीम अचानक भरभराकर दमकलकर्मियों पर आ गिरा। मलबे में दबने से पांच जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान चिकित्सकों ने फायरमैन रोहित यादव और मुख्य चालक तीरथपाल को मृत घोषित कर दिया। बागपत के दो अग्निशमन कर्मियों की शहादत से जिले में शोक व्याप्त है। प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने दोनों शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनकी शहादत को नमन किया।

हिलवाड़ी गांव में मातम बागपत। मुख्य चालक फायर तीरथपाल की शहादत की खबर जैसे ही उनके पैतृक गांव हिलवाड़ी पहुंची तो पूरे गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस दुखद घटना के बाद गांव में चूल्हे तक नहीं जले। ग्रामीणों और रिश्तेदारों का शहीद के आवास पर तांता लगा रहा। स्थानीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी शहीद तीरथ पाल के गांव पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त कीं और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। गांव के बुजुर्गों और युवाओं का कहना था कि तीरथ पाल ने दूसरों की जान बचाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उनकी शहादत पर पूरे गांव और क्षेत्र को गर्व है। तीर्थपाल तोमर अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। तीरथपाल का बेटा पारस तोमर इंजीनियर है और नोएडा में नौकरी करता है। बेटी प्रिया एक अस्पताल में नर्स है। उनकी पत्नी मुधबाला गृहणी हैं。

अंतिम यात्रा में भीड़ बड़ौत। हिलवाड़ी गांव में तीरथपाल तोमर की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। बडी संख्या में फायर और पुलिस विभाग के साथ लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। परिजनों ने बताया कि तीरथपाल ने 28 वर्षों तक पूरी निष्ठा और साहस के साथ सेवाएं दीं। गांव के श्मशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे पारस ने मुखाग्नि दी। इस दौरान फायर विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

रोहित यादव की शहादत शहीद रोहित का पार्थिव शरीर पहुंचते ही शोक में डूबा सहबानपुर गांव

चांदीनगर। ग्रेटर नोएडा की कंपनी में आग बुझाते समय चांदीनगर के सहबानपुर गांव निवासी फायरमैन रोहित यादव भी शहीद हो गए। परिजनों को रोहित की शहादत का पता चला तो कोहराम मच गया। गांव में भी शोक व्याप्त हो गया। गमगीन माहौल में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

30 वर्षीय रोहित यादव 2016 में फायर ब्रिगेड में भर्ती हुए थे, तभी से वह नोएडा में तैनात थे। मंगलवार शाम शहीद फायरमैन रोहित यादव का पार्थिव शरीर घर पर लाया गया तो परिवार में कोहराम मच गया। गांव की महिलाएं रोहित की पत्नी को ढांढस बंधाती रहीं। शाम करीब पांच बजे गमगीन माहौल में अंतिम यात्रा निकली। गांव के श्मशान पर राजकीय सम्मान के साथ रोहित का अंतिम संस्कार किया गया।

रोहित की परिवार का दर्द छह साल पहले हुई थी शादी, दो बेटियों के सिर से उठा पिता का साया

ग्रामीणों ने बताया कि रोहित यादव की शादी 2020 में सैडपुर गांव की निशा से हुई थी। शादी के दो साल बाद रोहित की पत्नी निशा ने बेटी चित्रांशी को जन्म दिया। पिछले साल निशा ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। इसका नाम रोहित और परिजनों ने अंशी रखा। रोहित का सपना बेटियों को डॉक्टर बनाना था, लेकिन नोएडा में हुए हादसे ने दोनों बच्चियों के सिर से पिता का साया छीन लिया।

बेटियां बोली- मम्मी पापा को क्या हुआ

छोटी बेटी अंशी को पिता के निधन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन बड़ी बेटी चित्रांशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिजनों को रोता देख वह भी रोती रही। उसने कई बार अपनी मां निशा से पूछा कि मम्मी, पापा को क्या हुआ है। सब लोग क्यों रो रहे हैं। दादू और चाचू भी रो रहे हैं। पापा को कुछ हुआ है क्या? निशा और परिजन चित्रांशी को बस यह ही कह रहे थे कि बेटे तेरे पापा आने वाले हैं।