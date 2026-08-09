नदी में डूबने से दो चचेरी बहनों की मौत
-08purn15-बायसी थाना क्षेत्र के मलहरिया में पानी में डूबने से मौत के बाद लगी भीड़। -- -चार सहेली एक साथ धार पार कर रही थी, दो को लोगों ने सुरक्षित निक
बायसी, एक संवाददाता। बायसी थाना क्षेत्र के मलहरिया पंचायत के कारे चौक से खपड़ा के बीच धार पार करने के दौरान चार सहेलियां पानी में डूब गयी। चीख पुकार सुनकर लोगों के प्रयास से दो लड़की को सुरक्षित निकाल लिया गया जबकि दो नदी में डूब गई। काफी मशक्कत के बाद दोनों का शव पानी से बरामद हुआ। शव की पहचान 16 वर्षीय फरीदा पिता मैनुल एवं दूसरी 15 वर्षीय सागरी स्व. एनुल की पुत्री के रूप में की गयी है। दोनों बायसी थाना क्षेत्र के महलरिया पंचायत के जाबर वार्ड नौ निवासी थी। दोनों आपस में चचेरी बहन थी। परिजनों ने बताया कि चार सहेलियां खेत से घास लेकर लौट रही थी।
अचानक तेज बहाव के चपेट में आ जाने से चारों सहेली पानी में बह गई। डूबने से दो की मौत हो गई। दोनों आपस में चचेरी बहन थी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहा। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया गया। अंचल अधिकारी गणेश पासवान ने बताया कि परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम करने से मना कर दिए जाने पर उन्हें बताया गया कि सरकारी अनुग्रह राशि प्राप्त नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें