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बीआरसी के कम्प्यूटर ऑपरेटर का आकस्मिक निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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डुमरिया प्रखंड के बीआरसी कार्यालय में कार्यरत गाजीया मुर्मू का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से सभी बीआरसी कर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई। गाजीया पूर्व में बीएलओ के सुपरवाइजर के तौर पर कार्यरत थे। उन्होंने पति और एक छोटे बेटे को पीछे छोड़ा। घटना के बाद सभी विद्यालयों में छुट्टी घोषित की गई।

बीआरसी के कम्प्यूटर ऑपरेटर का आकस्मिक निधन

डुमरिया। डुमरिया प्रखंड के बीआरसी कार्यालय में कार्यरत बीआरसी कर्मी गाजीया मुर्मू 35 की आकस्मिक निधनहो गया। उनके निधन से बीआरसी कर्मियों में शोक की लहर दौड़ गयी है। जानकारी के अनुसार गाजीया मुर्मू बीआरसी में बड़ी सालिनता से लोगो की समास्या को समाधान किया करते थे। वे किसी का कार्य करने में आनाकानी नही करते थे। वह एस आई आर कार्य के दौरान बीएलओ के सुपरवाइजर के तौर पर बिते शनिवार तक कार्य कर रहे थे। अचानक उनकी सोये स्थिति में निधन हो गया। वह अपने पिछे पत्नी एवं एक छोटा लड़का छोड़ छोड़ गये है। डुमरिया प्रखंड में इस घटना के बाद सभी विद्यालयों को आधा समय के बाद छुट्टी दे दिया गया।

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