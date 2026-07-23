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किशोर की मौत पर परिजनों से मिले जिलाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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चांदपुर चौमरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 17 वर्षीय किशोर अफसर खान की मौत हो गई। घटना के बाद, जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी ने परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। दिनेश तिवारी ने परिवार को सांत्वना दी और सहायता का आश्वासन दिया।

किशोर की मौत पर परिजनों से मिले जिलाध्यक्ष

पट्टी, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर चौमरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से जान गंवाने वाले किशोर अफसर खान के घर गुरुवार शाम करीब पांच बजे जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। बता दें कि चांदपुर चौमरी गांव निवासी वकील खान के 17 वर्षीय पुत्र अफसर खान की खेत में सिंचाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी ने दिवंगत किशोर के परिजनों को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया। उन्होंने हरसंभव सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया।

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