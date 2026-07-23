मां लव यू टोल के पास मेरी लाश लेने आ जाना

- युवक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल मौत को गले लगायाफोटो 01 फाइल फोटोबहेड़ी। इंस्टाग्राम पर मां लव यू टोल के पास लेने आ यह रील पोस्ट करने के कुछ समय बाद युवक टोल प्लाजा के पास मृत अवस्था में पड़ा मिला।...

बहेड़ी। इंस्टाग्राम पर मां लव यू टोल के पास लेने आ यह रील पोस्ट करने के कुछ समय बाद युवक टोल प्लाजा के पास मृत अवस्था में पड़ा मिला। रील देखने के बाद जब तक घर वाले वहां पहुंचे तब उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

घटना का विवरण मां के लिए भावुक बातें करने की रीलें इंस्टाग्राम पर पोस्ट देते हुए यहां के गांव नवायल के 25 वर्षीय गंगवार पुत्र कढ़े राम ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर आत्महत्या करने की वीडियो पोस्ट कर मुंडिया मुकर्रमपुर टोल प्लाजा के पास जहरीला पदार्थ खा कर आत्महत्या कर ली। घटना करीब दो बजे की बताई जाती है। रील में उसने घटनास्थल का नाम भी बताया। रील पोस्ट होते ही घर वाले घर वाले और दोस्त मोटर साइकिलों से घटना स्थल पर दौड़े तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर मिलते ही प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता की काफी समय पहले मौत हो चुकी है।

वीडियो पोस्ट करने की जानकारी मृतक राजीव ने जान देने से पहले पांच रीलें पोस्ट की। जिसमें उसने मां से भी शिकायत करते हुए लव यू मां बोलते हुए मरने के बाद लेने आने की बात कही।

मां से शिकायत उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई विडियो में मां लहजे को लेकर भी शिकायत की। पिता की मौत के बाद वह मां की कुछ बातों को लेकर काफी परेशान था। उसने माँ की शिकायत मामा से भी की थी।