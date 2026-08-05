सर्विस रिवॉल्वर चलने से पुलिस इंस्पेक्टर की मौत
--गलती से गोली चली या फिर आत्महत्या, इसकी हो रही जांच --डिप्टी एसपी रैंक के
जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के भीलवाड़ा में सर्विस रिवॉल्वर चलने से पुलिस इंस्पेक्टर लोकपाल सिंह की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, यह साफ नहीं है कि यह आत्महत्या है या फिर गलती से गोली चली है। मामले की जांच डिप्टी एसपी रैक के अधिकारी को सौंप दी गई है। भीलवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश आर्य ने कहा कि यह घटना मंगलवार शाम को हुई। लोकपाल सिंह नेहरू विहार स्थित अपने घर पर ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे। तभी गोली उनके सिर में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंह को सबसे पहले भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल ले जाया गया।
हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि घटना से पहले लोकपाल सिंह पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने सरकारी गाड़ी तैयार रखने के लिए एक सब-इंस्पेक्टर को बुलाया था।
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