Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सर्विस रिवॉल्वर चलने से पुलिस इंस्पेक्टर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

--गलती से गोली चली या फिर आत्महत्या, इसकी हो रही जांच --डिप्टी एसपी रैंक के

सर्विस रिवॉल्वर चलने से पुलिस इंस्पेक्टर की मौत

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के भीलवाड़ा में सर्विस रिवॉल्वर चलने से पुलिस इंस्पेक्टर लोकपाल सिंह की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, यह साफ नहीं है कि यह आत्महत्या है या फिर गलती से गोली चली है। मामले की जांच डिप्टी एसपी रैक के अधिकारी को सौंप दी गई है। भीलवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश आर्य ने कहा कि यह घटना मंगलवार शाम को हुई। लोकपाल सिंह नेहरू विहार स्थित अपने घर पर ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे। तभी गोली उनके सिर में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंह को सबसे पहले भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल ले जाया गया।

ये भी पढ़ें:भीलवाड़ा में सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली, SHO की कनपटी से आर-पार

हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि घटना से पहले लोकपाल सिंह पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने सरकारी गाड़ी तैयार रखने के लिए एक सब-इंस्पेक्टर को बुलाया था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Accident Bhilwara अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।