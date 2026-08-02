कर्ज व कलह से परेशान पीएसी जवान ने फांसी लगाई

बाराबंकी में 10वीं वाहिनी के एक जवान का शव बैरक में फंदे से लटका मिला। मृतक दीपक कुमार, जो कर्ज और घरेलू कलह से परेशान था, का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना की जांच जारी है।

बाराबंकी। 10वीं वाहिनी पीएसी परिसर में रविवार की सुबह एक जवान का शव बैरक में पंखे से फंदे से लटका मिला। रात से तलाश कर रहे साथी सिपाहियों ने उसका शव बैरक में देखा तो हतप्रभ रह गए। मसौली पुलिस ने शव को फंदे से उतार कर उसका पोस्टमार्टम कराया है। मृतक सिपाही मेरठ जिले का निवासी था। पूछताछ में साथी जवानों ने पुलिस को बताया कि मृतक कर्ज व घरेलू कलह से परेशान था। वह ऑन लाइन गेमिंग भी करता था। मसौली थाना क्षेत्र स्थित 10वीं वाहिनी पीएसी परिसर में एक खाली आरटीसी बैरक में एक जवान का शव पंखे के फंदे से लटका मिला। उसकी तलाश करते हुए अन्य सिपाही आरटीसी बैरक में पहुंचे तो सिपाही दीपक कुमार (28) पुत्र ब्रम्हा सिंह निवासी ग्राम रोहता थाना रोहता जिला मेरठ का शव लटका देख कर हतप्रभ रह गए। कुछ ही देर में वहां अन्य सिपाही व अधिकारी भी पहुंच गए。

पुलिस की कार्रवाई सूचना पर पहुंची मसौली पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों को इसकी सूचना दी गई। मृतक तीन भाई थे। सबसे बड़े अजय सिंह नोएडा कोतवाली में बतौर उपनिरीक्षक तैनात हैं। मंझले भाई गौतम सिंह कृषि विभाग में अवर अभियंता पद पर कार्यरत हैं। दीपक सबसे छोटे थे। दीपक की शादी करीब चार साल पहले हुई थी और उनकी दो वर्षीय पुत्री है।

घटना की जांच पोस्टमार्टम हाउस आए स्टॉफ के लोगों ने बताया कि दीपक की ड्यूटी महादेवा मेला में लगाई गई थी। रविवार की सुबह उसे महादेवा जाना था। लेकिन वह एक दिन पहले शाम से ही लापता था। उसकी तलाश की जा रही थी। जिस बैरक में उसने फंदा लगाया उसमें कोई नहीं रहता है। देर शाम तक परिजन भी पहुंच गए थे। दीपक वर्ष 2022 से पीएसी में तैनात थे। घटना की सूचना पर सीओ रामनगर गरिमा पंत, मसौली कोतवाल अजय प्रकाश त्रिपाठी भी पहुंचे। पूछताद में साथी सिपाहियों ने पुलिस को बताया कि दीपक ऑन लाइन गेमिंग का लती था। उसने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। जिससे वह परेशान था। इस संबंध में सीओ रामनगर गरिमा पंत ने बताया कि पूछताछ में मृतक के साथियों ने बताया कि वह घरेलू कलह से परेशान था। वह ऑन लाइन गेमिंग करता था। शराब पीने लगा था। लोगों से कर्ज भी ले रखा था। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है।