Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कर्ज व कलह से परेशान पीएसी जवान ने फांसी लगाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

बाराबंकी में 10वीं वाहिनी के एक जवान का शव बैरक में फंदे से लटका मिला। मृतक दीपक कुमार, जो कर्ज और घरेलू कलह से परेशान था, का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना की जांच जारी है।

कर्ज व कलह से परेशान पीएसी जवान ने फांसी लगाई

बाराबंकी। 10वीं वाहिनी पीएसी परिसर में रविवार की सुबह एक जवान का शव बैरक में पंखे से फंदे से लटका मिला। रात से तलाश कर रहे साथी सिपाहियों ने उसका शव बैरक में देखा तो हतप्रभ रह गए। मसौली पुलिस ने शव को फंदे से उतार कर उसका पोस्टमार्टम कराया है। मृतक सिपाही मेरठ जिले का निवासी था। पूछताछ में साथी जवानों ने पुलिस को बताया कि मृतक कर्ज व घरेलू कलह से परेशान था। वह ऑन लाइन गेमिंग भी करता था। मसौली थाना क्षेत्र स्थित 10वीं वाहिनी पीएसी परिसर में एक खाली आरटीसी बैरक में एक जवान का शव पंखे के फंदे से लटका मिला। उसकी तलाश करते हुए अन्य सिपाही आरटीसी बैरक में पहुंचे तो सिपाही दीपक कुमार (28) पुत्र ब्रम्हा सिंह निवासी ग्राम रोहता थाना रोहता जिला मेरठ का शव लटका देख कर हतप्रभ रह गए। कुछ ही देर में वहां अन्य सिपाही व अधिकारी भी पहुंच गए。

ये भी पढ़ें:Gorakhpur News: गृहकलह से परेशान युवक ने फांसी लगाकर दी जान

पुलिस की कार्रवाई

सूचना पर पहुंची मसौली पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों को इसकी सूचना दी गई। मृतक तीन भाई थे। सबसे बड़े अजय सिंह नोएडा कोतवाली में बतौर उपनिरीक्षक तैनात हैं। मंझले भाई गौतम सिंह कृषि विभाग में अवर अभियंता पद पर कार्यरत हैं। दीपक सबसे छोटे थे। दीपक की शादी करीब चार साल पहले हुई थी और उनकी दो वर्षीय पुत्री है।

ये भी पढ़ें:Deoria News: देवरिया: बैतालपुर में कर्ज से परेशान युवक का फंदे से लटकता शव मिला

घटना की जांच

पोस्टमार्टम हाउस आए स्टॉफ के लोगों ने बताया कि दीपक की ड्यूटी महादेवा मेला में लगाई गई थी। रविवार की सुबह उसे महादेवा जाना था। लेकिन वह एक दिन पहले शाम से ही लापता था। उसकी तलाश की जा रही थी। जिस बैरक में उसने फंदा लगाया उसमें कोई नहीं रहता है। देर शाम तक परिजन भी पहुंच गए थे। दीपक वर्ष 2022 से पीएसी में तैनात थे। घटना की सूचना पर सीओ रामनगर गरिमा पंत, मसौली कोतवाल अजय प्रकाश त्रिपाठी भी पहुंचे। पूछताद में साथी सिपाहियों ने पुलिस को बताया कि दीपक ऑन लाइन गेमिंग का लती था। उसने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। जिससे वह परेशान था। इस संबंध में सीओ रामनगर गरिमा पंत ने बताया कि पूछताछ में मृतक के साथियों ने बताया कि वह घरेलू कलह से परेशान था। वह ऑन लाइन गेमिंग करता था। शराब पीने लगा था। लोगों से कर्ज भी ले रखा था। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

दीपक कुमार का शव कहां मिला?
दीपक कुमार का शव 10वीं वाहिनी पीएसी परिसर के बैरक में पंखे से लटका मिला।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Barabanki News Barabanki Suicide अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।