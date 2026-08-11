एक दिन पहले पिता की मौत, दूसरे दिन मां और बेटे ने दी जान
वाराणसी में वाची गेस्ट हाउस में ठहरे रायगढ़, महाराष्ट्र के विशाल मुखर्जी की बीमारी से मौत हुई। इसके बाद उनकी पत्नी जया और बेटा ईशान ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सल्फास का पैकेट बरामद किया है, जिससे पता चलता है कि मां और बेटे ने जहर खाया संभवतः।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। लक्सा के वाची गेस्ट हाउस में ठहरे महाराष्ट्र के रायगढ़ निवासी की रविवार को बीमारी से मौत हो गई। इधर दूसरे दिन सोमवार को कमरे में मां और बेटे ने जान दे दी। कर्मचारियों की सूचना पर लक्सा पुलिस पहुंची और शव कब्जे में ले लिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खारगढ़ पनवेल निवासी 53 वर्षीय विशाल विनय मुखर्जी, उनकी 50 वर्षीय पत्नी जया मुखर्जी, बेटा 29 वर्षीय ईशान मुखर्जी वाराणसी आए थे। वाची गेस्ट हाउस में 7 अगस्त से रुके थे। पुलिस के अनुसार विशाल विनय की तबीयत पहले से काफी खराब थी। रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ी तो परिजन उन्हें लेकर बीएचयू ट्रामा सेंटर पहुंचे।
वहां उनका निधन हो गया। विशाल की अन्त्येष्टि के बाद मां और बेटा सोमवार सुबह गेस्ट हाउस लौटे थे। देर शाम तक दरवाजा न खुलने पर कर्मचारियों ने फोन किया लेकिन जवाब नहीं आया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि कमरे से सल्फास का पैकेट मिला है। आशंका है जहर खाकर मां-बेटे ने जान दी है।
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