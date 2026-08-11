Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक दिन पहले पिता की मौत, दूसरे दिन मां और बेटे ने दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

वाराणसी में वाची गेस्ट हाउस में ठहरे रायगढ़, महाराष्ट्र के विशाल मुखर्जी की बीमारी से मौत हुई। इसके बाद उनकी पत्नी जया और बेटा ईशान ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सल्फास का पैकेट बरामद किया है, जिससे पता चलता है कि मां और बेटे ने जहर खाया संभवतः।

एक दिन पहले पिता की मौत, दूसरे दिन मां और बेटे ने दी जान

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। लक्सा के वाची गेस्ट हाउस में ठहरे महाराष्ट्र के रायगढ़ निवासी की रविवार को बीमारी से मौत हो गई। इधर दूसरे दिन सोमवार को कमरे में मां और बेटे ने जान दे दी। कर्मचारियों की सूचना पर लक्सा पुलिस पहुंची और शव कब्जे में ले लिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खारगढ़ पनवेल निवासी 53 वर्षीय विशाल विनय मुखर्जी, उनकी 50 वर्षीय पत्नी जया मुखर्जी, बेटा 29 वर्षीय ईशान मुखर्जी वाराणसी आए थे। वाची गेस्ट हाउस में 7 अगस्त से रुके थे। पुलिस के अनुसार विशाल विनय की तबीयत पहले से काफी खराब थी। रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ी तो परिजन उन्हें लेकर बीएचयू ट्रामा सेंटर पहुंचे।

ये भी पढ़ें:लोन के कारण परेशान होने की आशंका

वहां उनका निधन हो गया। विशाल की अन्त्येष्टि के बाद मां और बेटा सोमवार सुबह गेस्ट हाउस लौटे थे। देर शाम तक दरवाजा न खुलने पर कर्मचारियों ने फोन किया लेकिन जवाब नहीं आया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि कमरे से सल्फास का पैकेट मिला है। आशंका है जहर खाकर मां-बेटे ने जान दी है।

ये भी पढ़ें:Varanasi News: लल्लापुरा में ऑटो चालक ने लगाई फांसी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Suicide Varanasi अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।