संदिग्ध हाल में चचेरी बहनों ने खाया जहर, एक की मौत

मिर्जापुर के लखनपुर गांव में चचेरी बहनों ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। एक की मौत हो गई, जबकि दूसरी बहन को वाराणसी रेफर किया गया। परिजनों ने बताया कि दोनों ने बाटी चोखा खाने के बाद हालत बिगड़ने की शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मिर्जापुर, संवाददाता । चील्ह थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में चचेरी बहनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। मंडलीय अस्पताल में एक की मौत हो गई। जबकि दूसरी बहन को वाराणसी रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार बाटी चोखा खाने के बाद दोनों की हालत बिगड़ गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

घटना का विवरण चील्ह थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव निवासी राजेश कुमार के घर पर मंगलवार की रात बाटी चोखा बना था। परिवार के सदस्य भोजन करने के बाद सोने चले गए। थानाध्यक्ष बैद्यनाथ सिंह ने बताया कि बाटी चोखा खाने के बाद राजेश कुमार की पुत्री 19 वर्षीय अनीता और चचेरी बहन 20 वर्षीय सुभाली पुत्री सुजीत कुमार ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। जिससे दोनों की हालत बिगड़ने लगी। चचेरी बहनों की हालत खराब देख उनके परिजन उन्हें मंडलीय अस्पताल लेकर गए। यहां डाक्टरों ने अनीता को मृत घोषित कर दिया। जबकि सुभाली को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई सूचना पर पहुंची पुलिस ने अनीता के शव को मोर्चरी हाउस भेज दिया है। चचेरी बहनों ने ऐसा कदम क्यों उठाया? इसकी कोई जानकारी हो पाई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। वहीं मृतका के पिता राजेश ने बताया कि घर में बाटी चोखा बना था। भोजन करने के बाद पुत्री और उसकी चचेरी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अनीता की मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मृत अनीता बीएससी की छात्रा थी। जबकि सुभाली इंटर की छात्रा है。