खेत पर करंट लगने से पति की मौत, पत्नी झुलसी
बिजनौर के गांव शेखपुरी चौहड़ में एक दंपति चारा लेने गए थे, जहां farmer रामकिशोर करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। उसकी पत्नी सुरेखा देवी झुलस गईं। किसान ने अपने खेत में करंट प्रवाहित तार लगाया था। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।
बिजनौर। चांदपुर थानाक्षेत्र के जलीलपुर ब्लॉक के गांव शेखपुरी चौहड़ में बुधवार सुबह चारा लेने खेत पर गए दंपति करंट की चपेट में आ गए। हादसे में 65 वर्षीय किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी झुलस गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि खेत में आवारा पशुओं को रोकने के लिए किसान ने अवैध तरीके से बिजली के तार लगा रखे थे। खबर लिखे जाने तक मामले में कोई शिकायत नहीं दी गई। जानकारी के अनुसार गांव शेखपुरी चौहड़ निवासी 65 वर्षीय रामकिशोर अपनी पत्नी सुरेखा देवी के साथ बुधवार सुबह खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गए थे। आरोप है कि एक किसान ने फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेत की मेढ़ पर तार लगाकर करंट प्रवाहित कर रखा था। मेढ़ से गुजरते समय रामकिशोर का हाथ तार से छू गया और वह करंट की चपेट में आ गया। पति को तड़पता देख सुरेखा देवी ने उसे बचाने के लिए दरांती से तार काटने की कोशिश की तो वह भी झुलस गईं.
घटनास्थल पर जान बचाने की कोशिश
ग्रामीण दोनों को स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने रामकिशोर को मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद सुरेखा देवी को घर भेज दिया गया। घटना से गांव में शोक का माहौल है.
कानूनी प्रावधान
प्रतिबंधित है खेत में करंट प्रवाहित तार लगाना. खेत के चारों ओर तारों में करंट प्रवाहित करना कानून अवैध और गंभीर अपराध है। सुरक्षित और कानूनी विकल्प है सोलर फेंसिंग या झटका मशीन। फसल को आवारा या जंगली जानवरों से बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रमाणित सोलर फेंसिंग सोलर फेंसिंग या झटका मशीन का उपयोग किया जा सकता है। इसमें सौर ऊर्जा या विशेष बैटरी से नियंत्रित पल्स करंट छोड़ा जाता है, जिससे जानवर को केवल तेज झटका और डर लगता है लेकिन उसकी जान नहीं जाती.
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अगली दुर्घटना
करंट से बच्चा झुलसा. जलीलपुर। चांदपुर थानाक्षेत्र के जलीलपुर ब्लाक के गांव में बुधवार दोपहर छत पर खेलते हुए दीपांश (3 वर्ष) पुत्र दिनेश झुलस गया। दीपांश अपने पड़ोस में छत पर खेल रहा था। बिजली के तार से हाथ लगने से दीपांश के हाथों में गहरे जख्म हो गए। स्थानीय डॉक्टर से दीपांश इलाज चल रहा है.
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